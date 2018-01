Ung grønlænder må afvente sigtelse i børnepornosag

I en stor sag vil flere end 1000 unge blive sigtet for at have delt seksuelt krænkende videoer og et billede i en chat på Facebook.

De unge har ikke modtaget sigtelsen endnu, men de vil i den kommende tid blive indkaldt til afhøring på den lokale politistation.

Sagen er forankret hos Nordsjællands Politi, der har arbejdet tæt sammen med Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi og det Nationale Cyber Crime Center (NC3).

Sammen har de koordineret indsatsen, der strækker sig over 11 ud af Danmarks 12 politikredse samt Grønland.

Her er en foreløbig oversigt over, hvordan sagerne fordeler sig imellem landets politikredse. Den præcise fordeling af sager mellem politikredsene kan stadig ændre sig.

Nordjyllands Politi: 55 sager.

Østjyllands Politi: 77 sager.

Midt- og Vestjyllands Politi: 62 sager.

Sydøstjyllands Politi: 50 sager.

Syd- og Sønderjyllands Politi: 35 sager.

Fyns Politi: 34 sager.

Midt- og Vestsjællands Politi: 47 sager.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi: 20 sager.

Nordsjællands Politi: 286 sager.

Københavns Vestegns Politi: 151 sager.

Københavns Politi: 183 sager.

Grønlands Politi: En sag.

Kilde: Rigspolitiet.

