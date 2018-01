Børneporno-sigtelse kan få alvorlige konsekvenser

Senioranklager Tobias Berg, Grønlands Politi, oplyser, at ”uanset hvilken foranstaltning de unge måtte få, så får de en plettet straffe- eller børneattest”.

Bopæl holdes tilbage

Han ønsker ikke at oplyse, hvor den sigtede person her fra landet bor.

- Det er for tidligt at gå ud med disse detaljer, forklarer Tobias Berg til Sermitsiaq.AG.

Ifølge kriminalloven kan retten i den pågældende sag vurdere, at foranstaltningen skal ende i en anstaltsanbringelse. Men dette kan imidlertid kun ske under helt særlige omstændigheder, hvis personen er under 18 år.

Senioranklageren ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse, om den sigtede er over eller under 18 år.

Tobias Berg vil heller ikke oplyse, hvornår man har tænkt sig at præsentere sigtelsen for den grønlandske person i det store sagskompleks, men det vil ske "snarest", som det udtrykkes.

