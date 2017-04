Knaster blev høvlet væk i Sermersooq

Asii Chemnitz Narup indrømmer, at der var knaster undervejs, men det lykkedes partierne at få dem høvlet væk.

- I forhandlingerne var der bred enighed om 95 procent af den politik, vi ville satse på. Og som i al politik skal der indgås kompromisser, hvilket lykkedes for de sidste fem procents vedkommende, forklarede Asii Chemnitz Narup på et pressemøde i byrådssalen i Nuuk onsdag.

Ud over at man ville fortsætte den store byudviklingsplan, Siorarsiorfik-projektet, lagde borgmesteren vægt på, at man har splittet et udvalg og et administrativt område op i to, så der i de kommende år bliver mere fokus på folkeskolen og uddannelsesområdet på den ene side og de omsorgssvigtede børn og socialområdet på den anden side.

Det betyder, at økonomiudvalget fremover skal favne erhvervsudviklingsområdet.

Under overskriften ”En hovedstadskommune i fremdrift” og med underrubrikken ”Vækst – Tryghed – Udvikling” fremlagde de tre partier ni fokusområder, som særligt vigtige for de kommende fire års kommunalbestyrelsesarbejde.

Demokraternes formand Randi Vestergaard Evaldsen lagde vægt på, at det var godt, at Atassuts medlem, Mala Høy Kuko, var en del af flertallet, og hun betegnede samarbejdsaftalen som konstruktiv, god og visionær.

- Vi er nået godt i mål. Det skal vi være stolte af som borger her i kommunen, sagde Demokraternes formand om forhandlingsresultatet, som blev underskrevet af hende, borgmesteren og Atassuts Mala Høy Kuko.

De ni fokusområder i den politiske aftale indeholder følgende emner:

Styrkelse af indsatsen for udsatte børn og unge gennem tidlig indsats – og gode tilbud til alle børn/unge

Styrkelse af erhvervsliv og turisme, og med et højt prioriteret fokus på vækst og beskæftigelse

Styrkelse af kommunens folkeskoler med høj prioritet af alle børns kompetencetilegnelse og trivsel

Styrkelse af kommunens samlede bidrag til viden, forskning, dannelse, uddannelse, IT og udvikling

Styrkelse af kommunens samlede indsats for miljø- og klimaindsatser, genbrug, affaldshåndtering

Styrkelse af den tidlige sociale og forebyggende indsats og bedre tilbud til udsatte og handicappede

Styrkelse af boligmassen i byer og bygder herunder nybyggeri i Siorarsiorfik

Styrkelse af vilkårene for kunst, kultur, fritid og idræt i Kommuneqarfik Sermersooq

Styrkelse af ældre medborgeres livsvilkår

Aftalen i sin helhed kan findes her: Aftalen mellem IA, Demokraterne og Atassut