Sermersooq øger fokus på uddannelser med ny direktør

For at få vendt udviklingen, så alle unge i Sermersooq får kompetencerne til at klare sig uddannelsesmæssigt, har det politiske flertal i hovedstadskommunen besluttet at lave gennemgribende forandringer - ikke mindst på den administrative side.

Benhård satsning

Initiativet skyldes, at politikerne benhårdt vil gå efter, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have sig en ungdomsuddannelse om bare få år, fremgår det af en pressemeddelelse, udsendt af Asii Chemnitz Narup, der sætter sig i borgmestersædet for tredje gang efter en kommunalvalgkamp.

- Vi kommer til at splitte børneområdet op administrativt. Fordi de sociale sager og sociale problemer påvirker det uddannelsesmæssige negativt, så deler vi fremover området således, at vi får en direktør for børne- og skoleområdet – altså normalområdet. Og så får vi en direktør med særligt ansvar for børne- familieområdet, som får ansvaret for de sociale aspekter. På den måde mener vi at vi kan styrke indsatserne mest kvalificeret dér, hvor problemerne opstår, oplyser borgmester Asii Chemnitz Narup. Kl. 11.00 præsenteres hele den aftale, som de tre partier har indgået om den politiske retning i kommunen for de kommende fire år.

Lang liste af initiativer

- Listen af påtænkte initiativer er lang, men vi kommer også til at have stort fokus på at tiltrække og kvalificere lærerstaben yderligere. Det er vigtigt for eleverne og deres faglige udvikling, det er vigtigt for det faglige og kollegiale miljø mellem lærerne og med stigende børnetal er det nu vi skal sætte ind, inden problemerne vokser os over hovedet, skriver den største stemmesluger under kommunalvalget, Asii Chemnitz Narup.