Asii: Hovedstadsprojekt fortsætter ufortrødent

- Siorarsiorfik-projektet blev, trods enighed i den tidligere kommunalbestyrelse, voldsomt angrebet i kommunalvalgkampen. I samarbejdsaftalen mellem Inuit Ataqatigiit, Demokraatit og Atassut er der imidlertid enighed om at forfølge planerne og mulighederne. Skal vi skabe en kommune, ja, et Grønland, hvor det er attraktivt at bo, leve og sætte børn i verden, så skal vi kunne realisere den type af projekter, siger den største stemmesluger under kommunalvalget Asii Chemnitz Narup i en pressemeddelelse.

Konkretisering af planerne

Pressemeddelelsen er rundsendt førud for et pressemøde kl. 11.00, hvor de tre partier vil fremlægge sin politik for de kommende fire år.

Om det ambitiøse boligprojekt til tre til fire milliarder kroner siger borgmesteren videre:

- Samarbejdspartierne kommer til at fortsætte arbejdet med at udvikle og konkretisere planerne, samt ikke mindst forfølge de muligheder der er for OPP-finansiering og som der allerede er udvist interesse for fra flere potentielle investorers side. Jeg er dybt taknemmelig for det klare mandat som vælgerne i Kommuneqarfik Sermersooq gav ved valget – for det var også et klart signal til investorer om, at denne kommune og det politiske flertal vil i den retning, og der er sendt et meget klat signal om den fornødne politiske stabilitet og vilje til en sammenhængende økonomi, også på denne side af valget.

Kim Kielsen: Et luftkastel

Under valgkampen undsagde Siumuts partiformand Kim Kielsen projektet og kaldte det "et luftkastel". Det medførte senere i valgkampen, at Siumuts kommunalpolitikere meldte borgmesteren til Tilsynsrådet, fordi de mente, at projektet forvaltningsmæssigt ikke var håndteret ordentlig. Den sag behandles fortsat i Tilsynsrådet.

- Siorarsiorfik-projektet vil etablere 1600 nye boliger og skabe daginstitutioner og skoler mv. Det er en nødvendig, men selvfølgelig ikke i sig selv tilstrækkelig, betingelse for, at Nuuk kan klare fremtidens udfordringer. Byen vokser – både gennem tilflytning og højere børnetal. Vi må og skal skabe både de uddannelsespladser, arbejdspladser og livsbetingelser med boliger osv., som kan imødekomme de behov. Så jeg er meget tilfreds med at vi har nemt har kunnet finde enighed om det fortsatte arbejde med Siorarsiorfik mellem de tre partier og vi har masser af mod på at gå i gang med det konkrete arbejde med at realisere planerne, skriver borgmesteren, der får sin tredje valgperiode i Kommuneqarfik Sermersooq.