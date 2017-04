KIMIK: Kun Nuuk kan tilbyde kunstnermiljø

Det kom som en chok for det etablerede kunstnermiljø, da formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen, på KNR fortalte, at Kunstskolen i Nuuk skal flyttes til Aasiaat.

Der er nemlig ingen i kunstnermiljøet, der er blevet inddraget i beslutningen, oplyser KIMIK.

- Foreningen er mildest talt overrasket over, at tilsyneladende ingen i kunstnermiljøet – endsige Kunstskolens egen forstander – har været taget med på råd omkring en eventuel flytning, udtaler formand Lisbeth Karline Poulsen fra KIMIK.

Bruger Nuuks museer

Foreningen advarer nu om, at en flytning af skolen vil få store konsekvenser for fremtidens kunstnermiljø, blandt andet vil de kunststuderende ikke kunne finde den nødvendige inspiration, hvis studierne skal foregå i Aasiaat påpeger foreningen.

- Det er vigtigt med et dynamisk nærmiljø, hvor man som kunstelev har mulighed for at søge inspiration fra et alsidigt og mangfoldigt kunstnermiljø, og med institutioner som bl.a. Katuaq, Nuuk KIMIK Kunstmuseum, Nationalteatret, FILM.GL samt en levende musikscene tilbyder Nuuk en kunstnerisk platform, som indtil videre er svær at finde andre steder i landet. Dertil giver institutioner som Landsbiblioteket, Nationalmuseet og Ilimmarfik kunstelever muligheden for at kunne grave i deres egen kulturelle baggrund samt følge med i den nyeste viden indenfor deres interesseområder, fastslår Lisbeth Karline Poulsen.

Hun gør desuden opmærksom på, at det bliver for dyrt at drive en kunstskole uden for Nuuk.

- En flytning af Kunstskolen vil ikke være rentabel af den simple årsag at mange af de gæstelærere, som underviser på skolen, er bosiddende i Nuuk. Hvis skolen fortsat skal have en så alsidig undervisning som muligt, skal gæstelærere fortsat inviteres, hvilket vil øge skolens udgifter betragteligt, udtaler hun.

Gerne flere skoler

Foreningen ser gerne, at der kommer en kunstskole i Aasiaat eller andre steder, men så længe der kun eksisterer én skole for kunst, så bør den placeres i Nuuk, hvor de studerende har mulighed for at netværke, mener kunstnerforeningen.