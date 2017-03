Det er ikke kun Nuuk, der kan uddanne

Men der er ingen grund til at frygte lavere kvalitet, bare fordi uddannelsesinstitutionen ikke ligger i Nuuk. Det understreger rektor Nuka Kleemann fra Socialpædagogisk Seminarium.

- Med respekt for det faglige miljø og uddannelsesmiljø, der er bygget op i Nuuk, vil vi gerne understrege, at en udflytning af socialrådgiveruddannelsen ikke pr. definition betyder, at uddannelsen starter helt forfra, udtaler Nuka Kleemann i en orientering til pressen.

Afdelingen for Sociale Forhold på Ilisimatusarfik har tidligere udtrykt bekymring for, at Departementet for uddannelse har planer om at flytte socialrådgiveruddannelsen til Ilulissat.

Har allerede gode forhold

Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat kan ifølge rektoren tilbyde et uddannelsesmiljø med studerende på andre uddannelser og også nye, moderne faciliteter og bygninger, der står klar til at modtage de studerende.

- Lighed og udvikling på kysten, mener vi, kommer gennem åbenhed, samarbejde og tillid til, at opgaver også kan løses uden for Nuuk, påpeger Nuka Kleemann.

Hurtig opstart

Seminariet i Ilulissat vurderer, at faglige miljø for Socialrådgiveruddannelsen hurtigt kan etableres, blandt andet fordi det forventes, at der følger både viden og erfaring med udflytningen af uddannelsen.

- Vi kan være udfordret i forhold til at rekruttere undervisere med de fornødne kompetencer til undervisning på Socialrådgiveruddannelsen, medgiver Nuka Kleemann, men han fortsætter:

- Den udfordring er vi vant til at håndtere. PI/SPS har mange års erfaring med undervisning på videregående uddannelser, ligesom vi deltager i forsknings-/udviklingsprojekter på tværs af landegrænser, fastslår han.

Tættere på de ledige jobs

Rektoren fra Socialpædagogisk Seminarium ser frem til, at en udflytning til Ilulissat muligvis kan lette arbejdet med rekruttering af uddannede socialrådgivere i områder, hvor der i dag er stor mangel.

- Vi er enig i at uddannelse af kvalificerede socialrådgivere bør prioriteres, således, at der kommer uddannede socialpædagoger i hele Grønland – også i Nordgrønland, hvor der i mange år har været stor mangel på Socialrådgivere, anfører Nuka Kleemann.