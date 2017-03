Udflytning vil koste 500 millioner kroner

Beregningerne blev fremlagt for departementet i februar 2016, men først nu er det lykkedes KNR at få indsigt i BDO-rapporten.

75 procent siger nej tak til at flytte

At regningen for udflytningen bliver så stor skyldes, at BDO vurderer, at 75 procent af de ansatte ikke ønsker at flytte, hvilket udløser en stor fratrædelsesgodtgørelse på et halvt års løn.

Desuden er det dyrt at flytte og skaffe de nødvendige lokaler i Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommuniani og Kommune Kujalleq, som Naalakkersuisut har indgået en aftale med, skriver KNR.

Vil tage fire år

BDO estimerer, at en udflytning vil tage fire år.