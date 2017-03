Advarer mod at flytte uddannelser fra Nuuk

Departementet for uddannelse bekræfter overfor KNR, at Selvstyret og kommunerne har planer om at udflytte fire uddannelsesinstitutioner fra Nuuk til byer på vestkysten.

Socialrådgiveruddannelsen skal flyttes til Ilulissat, Kunstskolen til Aasiaat, KTI-skolen til Sisimiut og Handelsskolen NI til Qaqortoq.

Flytningen af socialrådgiveruddannelse bekymrer Afdelingen for Sociale Forhold på Ilisimatusarfik.

- Hvis man nedlægger det, og flytter det til en anden by, så tager det tid før vi er oppe i gear igen, i det tempo vi ønsker at være i, siger adjunkt på Ilisimatusarfik på Afdelingen for Sociale Forhold, Steven Arnfjord til KNR.