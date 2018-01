IA udpeger Debora Kleist til Forfatningskommissionen

Inuit Ataqatigiits Inatsisartutgruppe har lørdag formiddag holdt møde, for at udpege et nyt medlem til Forfatningskommissionen. Inatsisartutgruppen har valgt Debora Kleist.

- Debora Kleist har med sin store erfaring i politik og evne til at samle en solid baggrund, som vi ved sammen med vores andet medlem Mimi Karlsen vil tilføre Forfatningskommissionen yderligere styrke, skriver IAs formand, Sara Olsvig, i en pressemeddelelse.

Kræver bedre ledelse

Inuit Ataqatigiit mener, at det er ærgerligt, at arbejdet i Kommissionen startede med politiske uenigheder som ikke omhandler selve indholdet af arbejdet.

- Der er brugt en masse tid og kræfter på at diskutere hvem der skal sidde på hvilke sæder i stedet for fra dag ét at koncentrere sig om arbejdets indhold. Vi kræver en bedre ledelse af arbejdet i Forfatningskommissionen og opfordrer stærkt til, at ledelsen baner vejen for en ordentlig proces, som man står sammen om fremad, lyder det fra IA.

Stemte som mindretal

Formanden for IA oplyser, at partiet stemte som mindretal i spørgsmålet om Inuit Ataqatigiits ansøgning om fortsat medlemsskab af det ene af deres medlemmer af Forfatningskommissionen, og tager beslutningen til efterretning.

- Vi håber ikke, at denne udskiftning vil danne en kedelig præcedens for, at der fremover skal udskiftes medlemmer igen og igen, skriver Sara Olsvig.

Hun understreger, at der er behov for en mere gennemtænkt måde at udpege medlemmer af Forfatningskommissionen på.

IAs værdier til kommende grundlov

IA fremhæver en række værdier, som de mener skal være grundlag for arbejdet med Forfatningskommissionen.

- Netop at der skal være plads til alle er et grundprincip vi fra Inuit Ataqatigiit sætter højest på dagsordenen i arbejdet med vores kommende grundlov. En grundlov skal blandt andet indeholde alle borgeres civile og politiske rettigheder.

- I spørgsmålet om, hvem der har ret til hvad, er det for os afgørende, at alle som selv identificerer sig som værende grønlænder anerkendes. Samtidig er det et grundprincip, at vi som land skal leve op til vores forpligtelser over for vore mindretal. Med andre ord, vi skal være inkluderende og ikke ekskluderende. Det gælder identitet, det gælder sprog, det gælder udseende og etnicitet. Vi har brug for alle, lyder det fra partiet.

Bred deltagelse

IA gør det også klart, at bred deltagelse i forfantningsarbejdet er afgørende, hvor relevante organisationer, kommuner, andre interessenter og borgerne skal inddrages meget mere aktivt i arbejdet.

