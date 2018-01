Selvstyret må selv finansiere Qaqortoq-lufthavn

Af lovforslaget fremgår det, at den regionale lufthavn i syd ikke kan drives på kommercielle vilkår.

Konsekvensanalyse

Deloitte har for Selvstyret udarbejdet en samfundsøkonomisk konsekvensanalyse af lufthavnsprojekterne.

- Heraf fremgår, at anlæg af lufthavne i Nuuk og i Ilulissat lever op til bestemmelserne i lov om flyvepladser om rentabilitet. Qaqortoq Lufthavn indgår ikke i den budgetøkonomiske analyse, da der ikke er et kommercielt grundlag for en lufthavn i Qaqortoq, fastslåes det i bemærkningerne til lovforslaget, der fastlægger de centrale rammer og principper for Kalaallit Airports anlæg, finansiering og drift af de to internationale lufthavne i Ilulissat og Nuuk samt regionallufthavnen i Qaqortoq.

Som konsekvens af at det vil være en underskudsforretning at bygge lufthavnen i Qaqortoq står der videre i bemærkningerne:

- Denne forudsættes derfor fuldt ud finansieret af landskassen på traditionel vis.

Med andre ord: man regner ikke med at kunne få finansieret byggeriet af lufthavnen via lån fra internationale investorer.

Velfærdsinvestering

Derimod omtaler man Qaqortoq-lufthavnen som en velfærdsøkonomisk investering, som vil fremme væksten i regionen.

- Lufthavnen i Qaqortoq forventes imidlertid at fortrænge væsentlige andele af helikopterbetjeningen i regionen, da ca. 50 procent af helikoptertrafikken forventes at bortfalde som direkte følge af en ny bynær lufthavn i Qaqortoq. Dette vil fortrænge udgifter, der i dag afholdes af landskassen i form af servicekontrakter, fremgår det af bemærkningerne til loven, som er sendt i høring.

Fristen for høringssvar er sat til den 19. februar.