Brugseni uddelte rekordmange millioner

Kalaallit Nunaanni Brugseni uddelte dividende på 10,3 millioner kroner, hvilket er rekord.

Sidste år lød tallet på 9,9 millioner kroner, oplyser Brugsenis økonomichef Niels Mathiasen til Sermitsiaq.AG.

De blev fredag udbetalt til butikkædens 23.157 medlemmer.

- Medlemmerne får to procent af det, de køber. Men man får ikke dividende af spil, for eksempel Danske Spil, cigaretter eller alkohol. Udover vores totale omsætning solgte vi for omkring 800 millioner kroner sidste år, så det er omkring 1,25 procent af vores totale omsætning, som er betalt i dividende, forklarer Brugsenis økonomichef.

Niels Mathiasen siger, at udbetalingen af dividende blev en stor succes.

- Vores omsætning i fredags var større end sidste år, da der var dividendeudbetaling. Der har været en stor efterspørgsel, lyder det fra Brugsenis økonomichef.

Brugseni har 14 butikker i Grønland.