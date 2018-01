Olsvig på vej med overgrebspakke

Det fremgår af et svar fra naalakkersuisoq for Sociale Anliggender Sara Olsvig til Jess Svane.

Undersøgelse iværksat

Sara Olsvig oplyser, at der er igangsat et arbejde, der skal undersøge, hvordan indsatsen bedst muligt gribes an.

- Naalakkersuisut er bevidste om vigtigheden af, at seksuelle overgreb ikke adresseres som et isoleret problem, men derimod tænkes ind i en større social og samfundsmæssig kontekst, som kræver handling på forskellige niveauer af forskellige aktører, oplyser Sara Olsvig i svaret.

Hun afslører, at en såkaldt overgrebspakke er på vej, der ud over ofrene også inddrager den øvrige familie.

- En overgrebspakke, som bl.a. lægger vægt på, at kommende og eventuelt nye tilbud på området skal være helhedsorienterede indsatser til alle målgrupper vedrørende seksuelle overgreb, og at der også skal være fokus på inddragelse af familie og netværk, hedder det.

Stort problem

At problemet er stort, har en befolkningsundersøgelse fra 2014 dokumenteret.

Ifølge undersøgelsen er 66 procent af deltagerne vokset op i et barndomshjem præget af alkohol eller vold, eller har været udsat for seksuelle overgreb, fremgår det af svaret til Jess Svane.

Selvmordsadfærd

Sara Olsvig oplyser, at man ikke har undersøgelser, som på individniveau systematisk har kortlagt de langsigtede konsekvenser af seksuelle overgreb. Men forskning i Grønland peger på, at selvmordsadfærd er markant mere udbredt i familier, hvor barnet har været udsat for seksuelle overgreb.