'IA frygter at miste magten i Sermersooq'

Som du kan læse i fredagens udgave af Sermitsiaq, så kritiserer Inuit Ataqatigiits kandidat til kommunalvalget, Nick Nielsen, den tidligere medlem af naalakkersuisoq, der også nu er kandidat til kommunalvalget, Martha Lund Olsen (S).

Martha Lund Olsen har overfor Nuuk TV kritiseret Kommuneqarfik Sermersooq, for ikke at gøre nok for socialt udsatte.

Læs: Martha bliver en styrke for partiet

'Hun arbejder kun for sig selv'

Nick Nielsen skrev i en replik i ugens Sermitsiaq, at Martha Lund Olsen 'arbejder kun for sig selv'.

- Martha Lund Olsen har haft det højeste ansvar for håndteringen af landets sociale vilkår, men i stedet for at gøre noget konkret, til gavn for de berørte, har hun designet et forløb, hvor embedsværket har skulle lave rapport på rapport om Rigets Sociale Tilstand – men med den vigtige tilføjelse, at hele timingen var lagt an på at Kommuneqarfik Sermersooq skulle rammes af rapporterne i forbindelse med den igangværende kommunalvalgkamp, skrev Nick Nielsen blandt andet.

Ifølge Nick Nielsen, så har Martha Lund Olsen brugt sin 'ministertid til at sporlægge sin kampagne som borgmesterkandidat'.

Læs: Martha: ”Derfor går jeg ind i kommunalpolitik”

Konspirationsteori

Nu svarer Martha Lund Olsen kritikken af Nick Nielsen.

- Angsten for det ukendte og angsten for at miste, får ofte én til at reagere uhensigtsmæssigt – det er hvad man måske kan sige om Nick Nielsen, skriver hun.

Og hun kalder Nick Nielsens angreb som 'konspirationsteori'.

- Det er almindeligt kendt, at når man er bange for noget, begynder man fantasere om spøgelser – det er hvad man kan kalde Nick Nielsens konspirationsteori på at jeg gennem lang periode, har udarbejdet en strategi for at blive valgt som borgmester, fremhæver Martha Lund Olsen.

Læs: Kim Kielsen fyrer Martha Lund Olsen

Angst for at miste magten

Og hun mener, at udtalelserne viser, at IA har angst for at miste magten i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

- Det undrer mig, at angsten er så stor, at man begynder at danne konspirationsteorier – der må danne udgangspunkt i intern sladder hos Inuit Ataqatigiit.

- Ydermere undrer det sikkert de fleste borgere – når deres leder borgmester Asii Chemnitz Narup taler så meget om god tone i den politiske debat. Det er hvad man kan kalde at tale med to tunger, lyder det fra Martha Lund Olsen.