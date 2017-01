Martha: ”Derfor går jeg ind i kommunalpolitik”

Overfor Sermitsiaq.AG forklarer Martha Lund Olsen, at det naturligvis kom som en overraskelse, at formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen ikke kunne bruge hende, hvis hun stillede op til kommunalvalget den 4. april.

- Jeg respekterer fuldt ud Kim Kielsen beslutning, understreger hun, men siger:

- På vort hovedbestyrelsesmøde i Siumut, hvor vi drøftede kommunalvalget, luftede jeg mine tanker om at gå ind i kommunalpolitik. Hvis jeg skal være helt ærlig, så har det ærgret mig, at jeg ikke fik socialområdet, da posterne for tre måneder siden skulle fordeles i koalitionsregeringen, forklarer Martha Lund Olsen og uddyber:

- Mit hjerte har altid banket for at hjælpe de sårbare i samfundet. I kommunalpolitik er det en meget mere nærværende opgave, uanset om man taler om skoler, børn, ældre, ja, hele socialområdet, siger Martha Lund Olsen efter en turbulent dag.

Er du borgmesterkandidat?

Om hun går efter borgmesterposten i Kommuneqarfik Sermersooq, siger hun:

- Det hele er gået så hurtigt. Derfor har jeg endnu ikke haft mulighed for at drøfte det med Siumuts lokalafdeling i Nuuk. Det skal naturligvis afstemmes med dem. Så den diskussion vil jeg ikke tage på nuværende tidspunkt. Jeg kan forsikre, at der endnu ikke er truffet nogen beslutning endnu, understreger hun.

Hun ser frem til at fortsætte arbejdet i Inatsiartut, hvor hun er valgt ind. Her vil hun fortsat have fokus især på socialområdet, hvor hun føler, at hun har meget at give af.

Derfor socialområdet

Et kig på Martha Lund Olsens CV forklarer, hvorfor hendes interesse specielt er møntet på socialområdet. Følgende poster har hun bl.a. haft ansvaret for, udover at hun fik en socialrådgiveruddannelse i København for flere år siden:

Underviser på socialrådgiveruddannelsen på Ilisimatusarfik, Nuuk

Forvaltningschef/socialchef i Kommune Kujalleq

Afdelingschef i Departement for Familie, Nuuk

Departementschef: 1) Landsstyreområdet for Familie og Justits. 2) Landsstyreområdet for Familie 3) Departement for Familie og Sundhed 4) Departement for Sociale anliggender

Rektor på Socialrådgiveruddannelsen, Nuuk

Departementet for sociale anliggender, Nuuk: 1) Afdelingsleder. 2) Kontorchef.

Afdelingsleder - Døgninstitutionsafdelingen

Socialrådgiver, Sisimiut Kommuniat, Sisimiut

Departementet, som hun forlader, har bl.a. haft ansvaret for servicekontrakterne, som har været udsat for hård kritik.

"Jeg forlader et spændende departement"

Hun afviser, at det er ”stormvejret” om servicekontrakterne, der har fået hende til at slippe tøjlerne og gå ind i kommunalpolitik, samtidig med at hun som folkevalgt fortsætter i landspolitik.

”Næh nej. Det var faktisk en meget spændende opgave, fastslår hun, men understreger samtidig:

”Mit hjerte banker for at hjælpe de sårbare. Og i kommunalpolitik har man netop disse problemer tæt inde på livet, slutter hun samtalen efter en begivenhedsrig dag.