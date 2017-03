IA-borgmester: Siumut fordrejer mine ord

Striden handler om, hvorvidt et kort videoklip, som Siumut har redigeret og lagt på Facebook, fordrejer Asii Chemnitz Narups udtalelser under vælgermødet over for de unge studerende.

Under vælgermødet på Ilisimatusarfik for nylig i Nuuk opfordrede Asii Chemnitz Narup (IA) de studerende i hovedstaden til at være mere debatlystne.

- Studerende her i Nuuk er alt for stille i forbindelse med debatter. Da vi var studerende, deltog vi selv i debatter, sagde Asii Chemnitz Narup blandt andet. Se videoklippet (grønlandsk) under denne artikel.

Asii: Mine ord bliver fordrejet

Men Asii Chemnitz Narup har efterfølgende skrevet på Bitten Høegh-Dams Facebook-profil, at hun med det redigerede videoklip-indslag prøver at fordreje hendes mening.

Asii Chemnitz Narup skriver således på Bitten Høegh-Dams Facebook-profil:

- Du skal på ingen måde prøve at fordreje mine ord. Udtalelserne er min opfordring til de studerende, at de bør deltage mere i debatterne. For jeg håber på, at de bruger deres demokratiske rettigheder, og her sagde jeg så: 'I er for stille'.

- Jeg opfordrer blot at høre de studerendes holdninger, fordi vi har brug for det. Jeg er forundret over, at du prøver at fordreje mine ord, og det tager jeg afstand fra, skriver Asii Chemnitz Narup til Siumut-kandidaten.

Uenig i udtalelserne

Bitten Høegh-Dam skriver i en meddelelse, at hun ikke forstår borgmesterens opfordring til de studerende.

- Jeg vil kraftigt tage afstand fra udtalelser om, at vores historisk mange studerende kan kendetegnes som stille, skriver Bitten Høegh-Dam, der - modsat Asii Chemnitz Narup - mener, at de studerende er gode til at debattere, eksempelvis på de sociale medier.

Ingen skal prøve at begrænse

Demokraternes formand Randi Vestergaard Evaldsen har kritiseret Siumut for, at partiet er 'begyndt at filme vælgermøder, hvorefter man på en yderst manipulerende måde klipper brudstykker af andre politikere udtalelser sammen og forarget lægger dem op på Facebook'.

Her er Bitten Høegh-Dam også uenig:

- I Siumut ønsker vi, at der frit skal kunne filmes uden nogen form for begrænsning, selv om andre partier deltager, lyder det fra hende.

Se videoklippet under denne tekst: