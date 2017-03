Nyt Siumut-angreb på Asii

Partiets kandidat til kommunalvalget, Nicolai J. Nissen, forsøger at skabe tvivl omkring lødigheden af det konsulentfirma, som har stået for udarbejdelsen af den store boligplan. Det fremgår af en pressemeddelelse, som Siumut-kandidaten udsendte mandag eftermiddag.

Læs også: Anklage: Nuuk-borgmester førte alle bag lyset

- I sidste uge kom det frem i medierne, at Bendix Consult er hyret uden udbudsrunde, fordi de er de eneste i kongeriget, der er i stand til at løfte opgaven. Det var professor og ekspert i offentlig-private partnerskaber, Ole Helby Petersen, uenig i. Han mener, at der er mange mulige alternativer. Derfor overrasker det også endnu mere, at det firma, som kommunen mener er det eneste, der kan løfte opgaven, er stiftet som vinhandelsselskab og har en bekymrende historie bag sig fra et storstilet finansieringsprojekt i Danmark, skriver Nicolai J. Nissen i en pressemeddelelse kort efter, at Asii Chemnitz Narup over for Sermitsiaq.AG kritiserede Siumut for at fremføre en kritik, der var under lavmålet.

Læs også: Asii skyder tilbage: Underlødig kritik

Nicolai J. Nissen undrer sig over, at man kan lade en mand, der har et vinfirma, stå i spidsen for projektet som konsulent.

Stor bekymring

- Der er en række forhold omkring finansieringseksperten, der er ansat uden en udbudsrunde, der giver anledning til stor bekymring. Bendix Consult hedder også Bendix Wine, og Per Bendix har oprindeligt stiftet selskabet med henblik på at handle med vine. Per Bendix solgte den fysiske vinhandel i 2007, men ifølge Erhvervs- og selskabsstyrelsen er formålet med Bendix Consult Aps stadig at handle med vine, skriver erhvervsmanden, der for første gang stiller op for Siumut, i pressemeddelelsen, og henviser samtidig til et projekt i Køge Kommune, som Per Bendix ikke formåede at realisere.

Læs også: Konsulentopgave i millionklassen

Tonen mellem IA og Siumut er blevet yderligere skærpet her lidt over en uge til valget. Det viser med al tydelighed, at kampen om borgmesterposten i Kommuneqarfik Sermersooq er særdeles vigtig for Siumut.

Luftkasteller

Partiet, der har lidt under, at deres partiformand undsagde boligprojektet og betegnede det som ”luftkasteller”, har skiftet total kurs. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne, der ellers stod last og brast med Asii Chemnitz Narup og de øvrige medlemmer i Sermersooq, har vendt på en tallerken og undsiger nu det projekt, som de løbende er blevet holdt orienteret om.

Læs også: Største boligplan i Grønlands historie skudt i gang

I pressemeddelelsen fastslår Nicolai J. Nissen, at man ikke er imod byudviklingsprojektet, da ”Siorarsiorfik-projektet reelt er et gammelt Siumut-projekt”.

- Men Siumut har stillet kritiske spørgsmål til finansieringen og styringen af projektet, understreges det.