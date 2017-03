Asii skyder tilbage: Underlødig kritik

Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA) mener, at Siumut-gruppen i Kommuneqarfik Sermersooq er ude med en kritik, der er under lavmålet.

Det er kommunalbestyrelsesmedlemmerne Ane Egede Mathæussen (S) og Peter Davidsen (S), der i en åbent brev anklager borgmesteren for at have ført kommunalbestyrelsen bag lyset i forbindelse med det ambitiøse Siorarsiorfik-projekt.

- De havde alle oplysninger

Men der er ikke fugls føde på den kritik, mener Asii Chemnitz Narup (IA).

- Sagen har været behandlet meget grundigt i kommunalbestyrelsen og alle 19 medlemmer har stemt for hver gang. Ane Egede Mathæussen har også siddet i projektets politiske styregruppe siden arbejdet begyndte, og har derfor haft adgang til de samme oplysninger som jeg, siger hun.

Der har været stemt tre gange om projektet.

Hun betegner på den baggrund kritikken som 'underlødig'.

Intet krav om udbud af forberedelse

De to Siumutpolitkere har anmledt kommunen til tilsynsrådet, fordi de mener, at udbudsloven er blevet brudt i forbindelse med det forberedene arbejde, hvor kommunen har hyret en konsulent.

Der er imidlertid intet krav om et udbud, så længe, der er tale om det forberedende arbejde.

- Det virker derfor lidt besynderligt, at man vælger at spilde tilsynsrådet tid på denne måde. Jeg vil samtidig understreger at både finansieringsopgaven og de enkelte byggeopgaver i projektet vil komme i udbud, siger borgmesteren.

Valgkampstorden

Til gengæld mener hun, at Siumut benytter sig af en valgkampstrategi, som hun har oplevet før.

- Det er ikke første gang jeg er i valgkamp, og det er efterhånden blevet en tradition at Siumut beskylder mig for regelbrud, når valgdagen nærmer sig. I år er åbenbart ikke nogen undtagelse, siger Asii Chemnitz Narup (IA).

Hun mener, at det er vigtigere for de to siumutpolitikere at være på linje deres formand, Kim Kielsen, der åbent har kritiseret Siorarsiorfik-projektet, end det er at udvikle Nuuk.