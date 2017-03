Konsulentopgave i millionklassen

Kommuneqarfik Sermersooq har hyret det danske konsulent firma Bendix Consult til det forberedende arbejde med at laveudviklingsplaner og infrastruktur på nye bydel Siorarsiorfik og skabe finansieringsgrundlag for projektet herunder mulighederne for et offentligt-privat partnerskab (OPP).

Ifølge en aktindsigt som Sermitsiaq har fået i sagen har kommunen investeret 1.106.223,85 kroner i konsulenttimer hos Bendix Consult i 2016.

LÆS: OPP-projekt kan koste samfundet dyrt

Opgaven har ikke været i udbud, da der ifølge kommunen er tale om forberedende arbejde til en anlægs- opgave.

erudover oplyser kommunen, at det ikke er deres vurdering, at der kunne opnås en besparelse ved at sende en specialiseret konsulentopgave som denne i udbud.

– For det første ville det være forbundet med betragtelige udgifter at udarbejde udbudsmaterialet. For det andet er der ikke mange aktører på markedet for OPP-relaterede konsulentydelser, skriver kommunen som begrundelse for, at opgaven ikke har været i udbud.

Heri er professor og ekspert i OPP-projekter, Ole Helby Petersen, ikke helt enig.

– Hvis vi ser på markedet for OPP-rådgivning i Danmark, er det ikke korrekt, at der kun er få aktører. De store konsulenthuse rådgiver på løbende basis de danske kommuner og regioner om OPP. Så det vil ikke være korrekt at sige, at der ikke er er marked for OPP-rådgivning med mange relevante firmaer, som man kunne indhente tilbud på rådgivningsopgaven fra, udtaler han.

Kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq, Lars Møller-Sørensen er tilfreds med aftalen med Bendix Consult. Det kan du læse mere om ved at købe Sermitsiaq.