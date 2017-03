OPP-projekt kan koste samfundet dyrt

Prisen for Nuuks nye bydel, Siorarsiorfik lyder på 4-5 milliarder kroner, men ifølge projektleder Per Bendix er projektet økonomisk selvbærende, og der er ikke brug for statslig med finansiering.

- Hele ideen er at lave et projekt, der er økonomisk selvbærende, forstået således, at de kommunale byggeri som skolerne og børneinstitutionerne gennemføres som OPP-projekter, hvor driftsudgifterne bæres af den kommunale økonomi, siger han til Sermitsiaq.

Kostede 200 millioner

Men professor ved Roskilde Universitet og ekspert i OPP-projekter, Ole Helby Petersen, påpeger, at det er vigtigt, at politikere og borgere får det fulde overblik over de langsigtede konsekvenser af projektet, hvilket kan være meget svært.

– Det kan risikere at blive et meget kritisk projekt for den grønlandske økonomi i flere årtier, siger han og gør samtidig opmærksom på, at der er en stor OPP-industri, der tjener gode penge på at udarbejde de komplekse OPP-projekter, uanset om projekterne realiseres eller ej, siger han.

- Vi har et eksempel fra Langeland Kommune, hvor politikerne først var meget begejstrede for deres OPP­-finansierede skole, men efterfølgende fandt ud af, at det havde kostet dem 200 millioner kroner mere end forventet, siger professor Ole Helby Petersen.

