D: Hysterisk angreb fra Siumut om Siorarsiorfik-projektet

I de seneste uger har en række kandidater til kommunalvalget af Siumut kritiseret byudviklingsprojektet, Siorarsiorfik, i Nuuk.

Demokraternes formand, Randi Vestergaard Evaldsen, der også stiller op til kommunalvalget, kalder Siumuts angreb til projektet som 'vanvittige og hysteriske'.

- Personligt har jeg næsten opgivet at følge med i alle Siumuts lettere vanvittige angreb. Men det er desværre som om, at Siumut bliver mere og mere desperate her i Kommuneqarfik Sermersooq, skriver hun i en pressemeddelelse.

Dårlig stil af Siumut

Randi Vestergaard Evaldsen siger også, at Siumut-medlemmerne også nu har 'begyndt at filme vælgermøder, hvorefter man på en yderst manipulerende måde klipper brudstykker af andre politikere udtalelser sammen og forarget lægger dem op på Facebook'.

- Det er dårlig stil, men det siger heldigvis mere om hvor desperate Siumut er end det siger noget om vores andres politik. Personligt tror jeg ikke på, at vælgerne falder for Siumuts manipulationer, siger Demokraternes formand.

Og hun fortsætter:

- Jeg skal endnu en gang fastslå, at Demokraterne bakker op om Siorarsiorfik-projektet og hovedstadsstrategien. Vores medlemmer af Kommunalbestyrelsen har arbejdet hårdt for dette projekt, og det vil vi fortsætte med efter valget uanset, hvem der bliver valgt ind, lyder det fra Randi Vestergaard Evaldsen.

