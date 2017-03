Tilsynsrådet afgør sjældent en sag

Siumuts to kommunalbestyrelsesmedlemmer Ane Egede Mathæussen og Peter Davidsen fra Kommuneqarfik Sermersooq har bedt Tilsynsrådet om at foretage en forvaltningsundersøgelse i forbindelse med det ambitiøse Siorarsiorfik-boligprojekt.

Opgave ikke sendt i udbud

De mener, at IA-borgmester Asii Chemnitz Narup har givet misvisende oplysninger over for byrådsmedlemmerne og kommunens borgere samtidig med at konsulentopgaver ikke har været sendt i udbud.

Kontorchef Martha Abelsen i departementet for indenrigsanliggender oplyser til Sermitsiaq.AG, at man har modtaget henvendelsen fra de to kommunalbestyrelsesmedlemmer.

- Vi er nu gået i gang med at foretage en sagsbehandling, oplyser Martha Abelsen, der ikke kan give et bud på, hvornår en afgørelse kan forventes.

Hun oplyser, at mange sager ordnes administrativt, uden at Tilsynsrådets fem medlemmer bliver indblandet.

- Tilsynsrådet er ikke en klageinstans, hvilket nogen tager fejl af. Derfor kan vi ordne en del sager administrativt, hvor vi hjælper de pågældende videre til de rette instanser, oplyser kontorchefen.

Rådets medlemmer

Rådets fem medlemmer består af:

Formand for Tilsynsrådet, Sólja í Ólavstovu Ombudsmand på Færøerne (udpeget af Landsdommeren i Grønland)

Ruth Heilmann (udpeget af Inatsisartut)

Medlem af Inatsisartut Agathe Fontain (udpeget af Inatsisartut)

Kommunalbestyrelsesmedlem Simon Simonsen (udpeget af KANUKOKA)

Kommunalbestyrelsesmedlem Hans Aronsen (udpeget af KANUKOKA)

Sager ordnet administrativt

Siden 2014 er følgende antal sager behandlet og lukke administrativt:

2014: 3 sager

2015: 3 sager

2016: 5 sager

2017: 2 sager – inklusiv den aktuelle sag.

Tilsynsrådet mødes en gang om året og næste ordinære møde er sidst i april eller starten af maj.

Igennem de seneste fem år har Tilsynsrådet måtte behandle to sager. En i 2016 og ellers skal vi tilbage til 2012, før rådet igen måtte i arbejdstøjet.