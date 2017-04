Forfatning om to til tre år

Der skal arbejdes målrettet i forfatningskommissionen, hvis tidsfristen skal holdes.

Af kommissoriet til kommissionen fremgår det nemlig, at Naalakkersuisut forventer et hurtigt resultat.

- Det tilstræbes, at Forfatningskommissionen afslutter sit arbejde og fremlægger sin betænkning indeholdende et forslag til forfatning indenfor en tidshorisont på to til tre år fra sin nedsættelse, hedder det i kommissoriet.

Paragraffer til både før og efter uafhængigheden

Naalakkersuisut har dog mulighed for at godkende en forlængelse af arbejdsperioden.

I løbet af den periode skal kommissionen udarbejde et forslag til en forfatning, hvor dele af den skal gælde indenfor Rigsfællesskabets rammer og andre dele først træder i kræft, når Grønland bliver uafhængigt.

Der kan både udarbejdes bestemmelser til før og efter uafhængigheden og bestemmelser, eller blot udarbejdes en bestemmelse, der gælder både før og efter.

Grundlov for uafhængigheden

Der står dog klart, hvilken del af arbejdet, der bliver anset som den vigtigste.

- Forfatningsudkastet skal udfærdiges med henblik på, at forfatningen bliver den demokratisk vedtagne mest grundlæggende lov for Grønland, når Grønland træder ud af rigsfællesskabet, står der i kommissoriet.

Borgerinddragelse

Når tidsplanen virker stram, så skyldes det også, at der skal ske en omfattende inddragelse af befolkningen over hele landet. Borgerne har også selv mulighed for at byde ind.

- Alle borgere, herunder børn, unge og voksne, har ret til at indsende forslag til forfatningskommissionen. Medlemmer af kommissionen, formandskabet og tilforordnede kan beslutte at tage et sådant forslag op i kommissionen, hvis forslaget er egnet til videre behandling i kommissionen, står der.

Justitsminiseriet er ind over

Der skal tilknyttes fire til otte tilforordnede med ekspertviden til kommissionen. To til fire af disse udpeges af Naalakkersuisut og to til fre af kommissionen selv. Derudover kan kommissionen i kortere perioder trække på yderligere eksperter.

Arbejdet i forfatningskommissionen skal koordineres tæt med justitsministeriet i København. Det sker for at sikre, at den del, der skal gælde under Selvstyret kan rummes inden for den danske grundlov. Forfatningsarbejdet på Færøerne viste, at den opgave ikke er helt enkel.

Hemmelige drøftelser

Selvom kommissionen skal inddrage borgerne i arbejdet, så kan den vælge at lukke dørene og drøfte enkelte emner i hemmelighed.

- Forfatningskommissionen kan have legitime behov for at afholde fortrolige møder, hvor diskussioner kan føres, og spørgsmål kan fremsættes frit, hedder det således i kommissoriet.

- Hensynet til offentlighedens og Inatsisartuts involvering må dog også veje tungt for at give større medejerskab af det endelige forfatningsudkast, står der dog videre.