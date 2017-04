Forfatningsarbejde skal samle landet

Nord, syd, øst, vest - forskellene i landet er store. Det afspejler sig både i levevilkår, sprog og kultur.

Derfor ser forfatningskommissionens formand, Vivian Motzfeld (S) det som sin vigtigste opgave at samle hele landet i det arbejde, der skal munde ud fundamentet for et uafhængigt Grønland.

- Alle skal føle sig trygge i dette arbejde. Alle skal føle et ejerskab for den kommende forfatning, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Samtlige bosteder skal være med

Derfor vil hun heller ikke sætte en deadline for, hvornår arbejdet skal være afsluttet. For hende er det vigtigtigere, at arbejdet bliver gjort grundigt.

- Dette er ikke en opgave, som vi politikere skal levere til befolkningen. Det er noget, som alle i landet skal være med til at forme, siger kommissionsformanden.

Konkret forestiller hun sig, at samtlige landets bosteder skal få en repræsentant, der kan komme med input til forfatningsarbejdet.

- Dermed får fåreholderen fra syd og fangeren fra nord også et ansigt, som han eller hun kan forholde sig til. Det er meget vigtigt for mig, siger Vivian Motzfeld, der understreger, at dette er hendes foreløbige tanker, da arbejdet jo først nu skal gå i gang.

Hvad er fælles for Kalaallit Nunaat?

Hun mener, at Grønland længe har haft brug for et arbejde, hvor hele landet diskuterer, hvad det egentlig er, som man er sammen om.

- Det er på tide, at vi snakker om vores fælles værdier. Der skal skabes en ansvarsfølelse for at vi skal finde holdbare løsninger, fastslår Vivian Motzfeldt.

Hun peger på sprogdebatten, hvor det i hendes øjne er vigtigt, at begge parter bliver hørt, hvis der skal skabes et fælles grundlag.

- Vi må anerkende, at det er et produkt af historien at nogle grønlændere føler sig mest trygge ved at tale dansk. Samtidig er der mange af de grønlandsktalende, der har det svært når det for eksempel gælder uddannelser.

Hun mener, at debatten på den måde kan foregå i en hel anden tone, end den der igen i de seneste uger har kunnet opleves.

Samtidig ser hun udarbejdelsen af forfatning som et vigtigt skridt til at skabe udvikling i et samfund, som hun frygter kan gå i stå.

- Det er vigtigt at vi tager de næste skridt hen mod en selvstændig nation, samtidig med at vi åbner os for resten af verden.

Medlemmerne af forfatningskommissionen vil for første gang mødes i de nærmeste dage.