Usikkert om Ane Hansen kan fortsætte i forfatningskommissionen

Det bliver muligvis kun et kort visit i forfatningskommissionen for Ane Hansen (IA).

Onsdag blev hun præsenteret som næstformand for kommissionen, men da hun forlader Inatsisartut senest 1. januar for at tiltræde som borgmester for Qaasuitsoq Kujalleq, kan det også blive den seneste slutdato for hendes tid i kommissionen.

Kun medlemmer af Inatsisartut

Som udgangspunkt er det nemlig kun medlemmer af Inatsisartut, der kan sidde i kommissionen. Kun hvis særlige hensyn taler herfor, kan et parti vælge at genindstille et ikke-genvalgt Inatsisartut-medlem til kommissionen. Dette skal dog godkendes, fremgår det af kommissoriet til kommissionen.

- Vi foretager først en samlet vurdering af, hvordan Ane Hansen yderligere skal nedtrappe sit engagement i Inatsisartut, når konstitueringen i Qaasuitsoq Kujalleq er kommet på plads i midten af maj, siger IAs partiformand, Sara Olsvig.

Hun henviser til den megen uro omkring borgmestervalget i kommunen som årsag til, at man ikke straks har taget stilling til, hvorvidt Ane Hansen skal fortsætte i forfatningskommissionen eller ej.

Erfaring fra selvstyrekommission

Ane Hansen har allerede trappet ned på sin udvalgsposter, men ind til videre fortsætter hun altså i forfatningskommissionen.

Beslutningen om at pege på hende som næstformand er truffet længe før det stod klart, at hun ville blive borgmester.

- Vi har peget på Ane Hansen fordi hun sad i den første selvstyrekommission, og der erfaringer mener vi, er værdifulde for arbejdet i forfatningskommissionen, siger Sara Olsvig.

Trapper yderligere ned

På det tidspunkt var Ane Hansen i øvrigt også borgmester. Hvorvidt Inuit Ataqatigiit vil indstille, at Ane Hansen får lov til at fortsætte i kommissionen, ønsker Sara Olsvig på nuværende tidspunkt ikke at komme ind på.

Vælger partiet den mulighed, så kræver det dog, at Naalakkersuisut godkender den indstilling, da der som nævnt skal være særlige grunde, der taler for dette.

En anden mulighed er, at trække hende ret hurtigt ud af kommissionen i erkendelse af, at trekvart år som næstformand ikke virker videre meningsfyldt.

- Den næste nedtrapning af Ane Hansens engagement vil ske i forbindelse med konstitueringen ved starten af Inatsisartuts efterårssamling, siger Sara Olsvig.

IAs andet medlem af kommissionen er ligeledes en særdeles erfaren politiker, nemlig Mimi Karlsen.