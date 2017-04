D: Udflyning af uddannelser er dårlig idé

- Har Naalakkersuisut truffet endelig beslutning om at flytte socialrådgiveruddannelsen til Ilulissat, Kunstskolen til Aasiaat, KTI-skolen til Sisimiut og Handelsskolen NI til Qaqortoq?

Sådan stiller Demokraternes formand, Randi Vestergaard Evaldsen, spørgsmål til Naalakkersuisut, der gerne vil havet et klart svar på, om hvilke uddannelser skal udflyttes.

Læs: Udflytning vil koste 500 millioner kroner

Vil betyde frafald

Men hun ønsker ikke, at uddannelserne skal flyttes til andre byer.

- Hele idéen om udflytning er forkert. Det vil medføre frafald blandt de studerende og opsigelser fra lærerne, påpeger Randi Vestergaard Evaldsen.

Hun mener, at 'det er langt smartere at placere nye institutioner og andre offentlige arbejdspladser på kysten frem for at rykke rundt på de eksisterende', der derfor er uenig i udflytning af uddannelsesinstitutioner.

- De studerende har skabt sig en hverdag for sig selv og familien i Nuuk. Den hverdag og den tryghed bør man ikke bare ødelægge, fremhæver Demokraternes formand.

Læs: KIMIK: Kun Nuuk kan tilbyde kunstnermiljø

Ingen ville flytte med

Hun kommer med eksempel på flytningen af kommunernes landsforening Kanukoka.

- Sporene fra Kanukoka er som bekendt skræmmende. Da Kanukoka flyttede fra Nuuk til Maniitsoq var der ingen medarbejdere, der ønskede at flytte med, og Kanukoka kæmper stadig med at få besat sine ledige stillinger, lyder det fra Randi Vestergaard Evaldsen.

Læs: Advarer mod at flytte uddannelser fra Nuuk