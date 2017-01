Besætningen på Polar Nanoq føler med Birnas familie

For besætningen på Polar Nanoq har den sidste uges tid været en barsk og rystende oplevelse.

Det fremgår af den erklæring som de har udsendt.

Udtrykker medfølelse

Derfor gik det tæt på dem, da det i går stod klar, at Birna Brjánsdóttir er død, formentlig myrdet.

- Vi er dybt berørte over hændelsen. Besætningen på Polar Nanoq vil gerne udtrykke vor medfølelse til Birna Brjánsdóttirs familie, skriver besætningen.

- Vi håber at hændelsen bliver opklaret så hurtigt som muligt, så de skyldige kan holdes ansvarlige for deres gerninger, står der videre.

Traumatisk oplevelse

Besætningen gør det også klart, at det har været uhyre svært for dem at vide, hvordan de skulle agere i de seneste dage.

- De sidste dages hændelser har været traumatiske for hele besætningen. Vi har haft svært ved at vide, hvordan vi skal handle; eksempelvis har Birnas familie bedt os om at forklare, hvor Birna befinder sig, men vi har haft forbud mod at udtale os, og vi har ikke vidst, hvad der var sket, står der videre.

Besætningen takker både deres familier og arbejdsgiver for støtten, samt psykoterapeuten og frivillige for den hjælp, de har modtaget.

God behandling fra islændingene

De befinder sig i en unavngiven islandsk by. Enkelte har dog været nødt til at tage hjem, fordi de var for påvirket af situationen.

- Det bliver svært at glemme denne forfærdelige hændelse, skriver de videre.

Der har dog været et lille lyspunkt.

- Vi vil i disse sørgelige og svære tider understrege, at islændingenes væremåde overfor os ikke har ændret sig, og den har altid været hjertevarm, slutter erklæringen.

Hele erklæringen kan ses i linket til højre