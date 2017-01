Opdatering: Der tændes også lys for Birna i Nanortalik klokken 19.00. I Qaqortoq er det ligeledes klokken 19.00 på torvet.

En gruppe borgere i Nuuk vil mødes klokken 19.00 foran det islandske konsulat for at tænde et lys for Birna Brjánsdóttir.

Den 20-årige kvinde blev fundet død tidligere i dag. Politiet i Island formoder, at hun er blevet dræbt.

- Det er en sag, der påvirke mig dybt ligesom resten af befolkningen, siger Aviâja E. Lynge, der postede idéen om at tænde lys på sin facebook-status.

Opdateringen er allerede blevet delt og kommenteret ivrigt.

- Man føler jo ikke, at man kan gøre noget, når noget så ubehageligt sker, siger Aviâja E. Lynge til Sermitsiaq.AG.

- Så derfor syntes jeg blot vi skal vise vores medmenneskelighed overfor den islandske befolkning, fortsætter hun.

Ideen har lynhurtigt bredt sig til andre byer, og lige nu arbejdes der på lignende initiativer i både Qaqortoq og Tasiilaq.

- Vi har jo tætte bånd til Island, og det føles rart i det mindste at vise sin medfølelse på denne måde, når man nu ikke kan gøre andet, siger Aviâja E. Lynge.

