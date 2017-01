På et pressemøde, der netop er slut, har politiet fortalt, at en eftersøgningshelikopter har fundet et lig af en unge kvinde.

Hun blev fundet på en strand nær Selvogsviti syd for Reykjavik

Dødsårsagen er endnu ukendt, men politiet går ud fra, at der er tale om drab.

De to væretægtsfængslede fra Polar Nanoq nægter sig fortsat skyldige.