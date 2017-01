Spontan medmenneskelighed

Det skete i løbet af få timer.

Et opslag blev lagt på facebook af Aviâja E. Lynge og kort efter bredte tanke sig ikke blot i Nuuk, men over hele Grønland.

Der skulle tændes et lys for Birna.

Behov for at vise medfølelse

Tidligere i dag var Birna Brjánsdottir blevet fundet død på en strand syd for Reykjavik. Politiet går ud fra, at hun er blevet dræbt.

- Der er jo ikke meget, vi kan gøre, men vi kan vise vores medfølelse, siger Aviâja E. Lynge.

Tilsyneladende var der rigtig mange, der havde lige som hende.

Alene i Nuuk mødte omkring 400 mennesker op ved det islandske konsulat, for at tænde et lys.

Hele landet sluttede op

En hele stribe byer tilsluttede sig intiativet og således var blev den 20-årige kvinde mindet i Aasiaat, Maniitsoq, Paamiut, Qaqortoq, Nanortalik, og Uummannaq.

'Husk vores egne'

Fra blandt andet Qaqortoq sendte man udtrykkeligt også sin medfølelse til den unge kvinde, der forrige fredag blev dræbt i Tasiilaq.

- Vi har ikke tændt lys for kvinden der blev dræbt i Tasiilaq og alle dem der har mistet deres kære. Jeg vil også tænde lys for dem ved Torvet kl.19.00, skriver Edda Lyberth, der har taget intiativet i Qaqortoq på facebook.

Også Aviâja E. Lynge mener, at det er vigtigt at huske de pårørende herhjemme.

- Måske kan vi bruge det her til at vi på samme måde viser medfølelse med dem der har mistet her i vort ejet land, siger hun.