Atassut Ungdom: Trusler er ikke vejen frem

Naalakkersuisoq for fiskeri Hans Enoksen (PN) har fastholdt sine kontroversielle udtalelser om bekæmpelse af hashsmugling og truer trawlerejerne økonomisk, hvis besætningsmedlemmer bliver taget i hashsmugling.

- Jeg mener helt klart, at fiskerivirksomhederne skal kunne straffes i form af licens- eller kvotefratagelse. Fra nu af skal alle være med til at bekæmpe hash, og det skal kunne give konsekvenser, hvis man ikke følger reglerne, lød det blandt andet fra Hans Enoksen tirsdag.

Ungdomsparti: Han modsiger sig selv

Hans Enoksen er blevet skarpt kritiseret fra flere fronter, og nu kritiseres han fra Atassut Ungdom.

- Trusler mod fiskerierhvervet er ikke vejet frem, skriver formand for ungdomsorganisationens formand Aqqalu Jerimiassen i en pressemeddelelse.

Aqqalu Jerimiassen fremhæver, at Hans Enoksen modsiger sig fra sine tidligere udtalelser.

- Hans Enoksen har altid være forkæmper for fiskerne, og altid har givet ekstra kvoter til fiskerne, mens han var formand for Naalakkersuisut. Han er nu i gang med at gøre det helt modsatte, siger Atassut Ungdoms formand.

Skab tryghed

Aqqalu Jerimiassen sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor naalakkersuisoq for fiskeri kommer nu med trusler til hvervet.

- Hvem vil så arbejde under disse forhold, for der er nu blevet skarpt utryghed. Hans Enoksen har ikke belæg for sine trusler, påpeger han.

- Fiskeriet har en stor betydning for Grønland, derfor er det helt uacceptabelt, at der nu er kommet trusler. For man kan ikke straffe et helt virksomhed, hvis et personale har forsøgt at smugle hash. Hvis der skal være tryghed i befolkningen, er det ikke vejen frem ved at komme trusler, lyder det fra Aqqalu Jerimiassen.

