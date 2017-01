Grønlands Erhverv: Enoksen-trussel er uacceptabel

Fundet af 20 kg hash om bord på trawleren Polar Nanoq fik Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Hans Enoksen, til i fredags at true trawlerejere økonomisk, hvis et besætningsmedlem på en trawler blev afsløret i narkosmugling.

Hans Enoksen oplyste i en pressemeddelelse, at han ville overveje at stramme reglerne for tildeling af licenser og kvoter.

Læs Enoksen truer rederier på licensen i tilfælde af hashsmugling

Direktør Brian Buus Pedersen, Grønlands Erhverv (GE), er forundret over denne udmelding, oplyser han i en pressemeddelelse, udsendt søndag.

- GE finder det uacceptabelt, hvis en virksomhed skal trues på sit økonomiske grundlag i tilfælde af, at en medarbejder afsløres i private, ulovlige handlinger, der intet har med virksomhedens lovlige aktiviteter at gøre, skriver Brian Buus Pedersen, der mener at Hans Enoksens trussel er ude af proportioner.

- Ud over den manglende juridiske hjemmel til at koble tingene sammen på den foreslåede måde, mangler denne politiske reaktion enhver rimelig logik. Vil Naalakkersuisut som konsekvens også fratage RAL sin koncession, hvis der afsløres smugling af narkotika på skibe eller i containere? Give Air Greenland eller andre flyveforbud? Forbyde at Tele-Post udbringer breve og pakker osv., spørger direktøren.

Han opfordrer i stedet til øget samarbejde myndighederne og trawlerejerne imellem, hvilket der i øvrigt er tradition for, som han påpeger.

GE: Styrk samarbejdet

- Samarbejdet omfatter bl.a., at der gennemføres kontrol på skibene enten ved kaj eller i forbindelse med værftsophold. Samarbejdet indebærer også, at myndighederne gennemfører kontrol og ransagning, når trawlerejerne selv retter henvendelse. Der gøres en stor indsats for at bakke op om myndighedernes indsats imod den organiserede smuglerkriminalitet. Jo mere kontrol jo bedre - også fordi kontrollen er en støtte til trawlerejere og besætningsmedlemmer, som på ingen møde ønsker at blive sat i forbindelse med organiseret kriminalitet”, skriver GEs direktør.

Brian Buus Pedersen oplyser endvidere, at der gøres en indsats mod rusmiddelmisbrug om bord på trawlerne, fordi påvirkede besætningsmedlemmer – af enten alkohol eller narko – udgør en høj risiko for både sig selv og den øvrige besætning på skibet.

Afslutningsvis opfordrer GE-direktøren direkte Hans Enoksen til i stedet at fokusere på at styrke samarbejdet.