Michael Rosing: Firmaer skal ikke straffes

Fundet af 20 kilo hash om bord på trawleren Polar Nanoq fik naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Hans Enoksen (PN), i fredags at true trawlerejere økonomisk, hvis et besætningsmedlem på en trawler blev afsløret i narkosmugling.

Hans Enoksen oplyste i en pressemeddelelse, at han ville overveje at stramme reglerne for tildeling af licenser og kvoter.

Kritik af GE

Direktør i Grønland Erhverv Brian Buus Pedersen har kaldt Hans Enoksens trusler for 'uacceptabelt'.

- GE finder det uacceptabelt, hvis en virksomhed skal trues på sit økonomiske grundlag i tilfælde af, at en medarbejder afsløres i private, ulovlige handlinger, der intet har med virksomhedens lovlige aktiviteter at gøre, skrev han blandt andet lørdag.

Ny kritik

Brian Buus Pedersen bakkes nu op af medlem af Inatsisartut Michael Rosing (D).

- Selvom det overordnede mål er forståeligt, set i lyset af de store problemer brug af rusmidler giver i Grønland, så finder jeg det helt uacceptabelt at komme med den type trusler, skriver Michael Rosing i en pressemeddelelse.

Han fremhæver, at i et retssamfund bliver man ikke gjort ansvarlig for noget som andre har gjort.

Straf ikke firmaerne

- Så simpelt er det. Hvis en ansat i et firma begår ulovligheder i sin fritid kan firmaet ikke straffes for dette med mindre firmaet selv har tilskyndet til ulovligheder eller set igennem fingre med dem. I den aktuelle sag er det ikke tilfældet, påpeger Michael Rosing.

- Ud over at det er krænkende for min retsbevidsthed så finder jeg det meget betænkeligt, at Naalakkersuisut på den måde signalerer overfor såvel indenlandske som udenlandske investorer, at man ikke kan have tillid til at Naalakkersuisut ikke ændrer på vilkårene for licenser til for eksempel miner på et løst grundlag, fordi det er politisk opportunt, lyder det fra Michael Rosing.