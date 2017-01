Enoksen urokkelig - fastholder licenstrussel

Som Sermitsiaq.AG skrev i sidste uge, har naalakkersuisoq for fiskeri Hans Enoksen (PN) advaret trawlerejere om, at de risikerer at miste licens eller kvoter, hvis et besætningsmedlem på en trawler blev afsløret i narkosmugling.

Enoksens udmelding kom efter fundet af 20 kilo hash om bord på trawleren Polar Nanoq i Island.

Hans Enoksen er blevet skarpt kritiseret for sine udtalelser fra Grønland Erhverv samt Demokraternes Michael Rosing.

Læs: Enoksen truer rederier på licensen i tilfælde af hashsmugling

Holder fast i sine udtalelser

Over for Sermitsiaq.AG fastholder Hans Enoksen (PN) sine udtalelser. Han mener, at reglerne bør strammes for udstedelser af licenser og kvotetildelinger i fremtiden, hvis trawlere benytter sig af at transportere narkotika til Grønland.

- Jeg mener helt klart, at fiskerivirksomhederne skal kunne straffes i form af licens- eller kvotefratagelse. Fra nu af skal alle være med til at bekæmpe hash, og det skal kunne give konsekvenser, hvis man ikke følger reglerne, fremhæver Hans Enoksen.

Han henviser til, at personer, der bliver taget i spirituskørsel, ligeledes kan få frataget deres kørekort.

- Det samme bør ske for ejerne af trawlerne. Det skal ske i form af at fjerne deres licenser. For de skal være med til at tage ansvar, siger han.

Læs: Grønlands Erhverv: Enoksen-trussel er uacceptabel

Skærpet indsats

Hans Enoksen finder det nødvendigt, at reglerne bør strammes, da han mener, at euroforiserende stoffer har skadet Grønland.

- For vi har jo før hørt, at selv børn er begyndt med at ryge hash. Og det skal stoppes. Rederierne har deres egne retningslinjer, men som vi kan se det nu, så er deres retningslinjer ikke gode nok. Derfor bør reglerne strammes.

- Kaptajnerne på trawlerne bør være med til at undersøge, om deres besætning smugler hash. Og der skal være flere toldere, så der er skærpet indsats for smugling af hash, lyder det fra Hans Enoksen.

Læs: Michael Rosing: Firmaer skal ikke straffes