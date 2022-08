Yderligere fem taget med narko i maven

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 30. august 2022 - 11:52

Politiet kommer nu med endnu et opråb, efter at antallet af personer, der bliver taget i at smugle narkotika i maven, fortsætter med at stige.

Siden 16. august er fem personer taget med pakker af narkotika i maven.

LÆS OGSÅ: Dødsfald på fly: Forsøgte at smugle stoffer i maven

- Dermed løber det samlede tal op på 33 personer alene i år. For hele 2021 var tallet 14, skriver Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

Advarslen skal ses i lyset af, at i år er to personer er døde med narkotika i maven. En døde ombord på et fly på vej til Kangerlussuaq. En anden døde i Nuuk efter han havde opsøgt skadestuen med stærke smerter i maven.

Ikke kun et hovedstadsproblem

Politiet understreger, at smugleriet ikke er et hovedstadsproblem, da smuglerne tilsyneladende var på vej til forskellige steder i Grønland:

- Det her er ikke et hovedstadsproblem, for vi kan se, at smuglerne har billetter til hele kysten. Så man kan regne ud, at det her påvirker hele landet og generelt forstærker de misbrugsproblemer, vi allerede kæmper med rundt omkring i hele Grønland, siger vicepolitiinspektør Johan Westen og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Person død efter smugling af hash i maven

- Det er tragisk at tænke på, for i sidste ende ødelægger det både mennesker og familier. Allerede nu har to mistet livet som direkte følge af indsmuglingen. Det er en trist udvikling.

- Lad være!

Vicepolitiinspektøren opfordrer dem, der både smugler, køber eller koordinerer indsmuglingen af narkotika til Grønland til at droppe det:

- Lad være! Først og fremmest for helbredets og dine medmennesker skyld. Men også fordi, at tolderne gør et fantastisk stykke arbejde og bruger både hunde og bodyscanner, som gør det langt nemmere at afsløre narkotika. Så sandsynligheden for at du bliver taget er temmelig stor, siger Johan Westen.