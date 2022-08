Person død efter smugling af hash i maven

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 16. august 2022 - 09:41

OBS: Opdateret med oplysninger om den afdøde.

På bare én måned er 12 personer taget i at smugle narkotika ind i Grønland ved at have det i maven. En af dem er afgået ved døden i forsøget, skriver Grønlands Politi.

Ifølge politiet blev en mand søndag den 7. august hastet til skadestuen i Nuuk med kraftige smerter i maven.

Undervejs fik manden hjertestop og afgik senere ved døden, og i forbindelse med obduktion blev der fundet pakker med hash i mavesæk og tarm. Grønlands Politi oplyser til Sermitsiaq.AG, at den afdøde var en 42-årig mand fra Århus-området, som var på besøg i Grønland.

Tidligere denne sommer omkom en mand ombord på et fly på vej til Grønland, og også her blev der fundet stoffer i maven på manden. Der var i det tilfælde tale om en 33-årig mand, og Grønlands Politi oplyser, at han både havde hash og kokain indvortes.

Landslæge advarer

I politiets pressemeddelelse kommer landslæge Henrik L. Hansen med en kraftig advarsel mod at smugle hash eller andre ulovlige stoffer indvortes:

- Der kan meget hurtigt opstå en livstruende situation. Det har vi set adskillige eksempler på hen over sommeren, og det har desværre også medført døden to gange.

- Vi ser typisk, at pakningerne sætter sig fast i tarmen eller hober sig op i mavesækken. Det kan føre til tarmslyng og andre livstruende tilstande. I nogle tilfælde kan man behandle de alvorlige tilstande med apparatur, der føres ned i maven, men i andre tilfælde må der udføres store tarmoperationer, hvor man typisk fjerner noget af tarmen og lægger tarmen frem på maven, fortæller Henrik L. Hansen.

Stigning i tilfælde

Grønlands Politi skriver, at de oplever en kraftig stigning i antallet af personer, der forsøger at smugle ved hjælp af den farlige metode:

- I 2022 er 28 personer indtil nu blevet afsløret i at smugle stoffer inde i kroppen. For hele 2021 var tallet 14, skriver politiet.