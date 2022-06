Dødsfald på fly: Forsøgte at smugle stoffer i maven

Merete Lindstrøm Fredag, 24. juni 2022 - 15:55

En 33-årig mand afgik den 22. juni 2022 ved døden under flyvningen fra København til Kangerlussuaq. Foreløbige undersøgelser viser nu, at dødsfaldet skyldtes narkotika i mavesækken, sådan lyder beskeden fra Grønlands Politi fredag.

- Da dødsfaldet ikke umiddelbart skyldtes naturlige årsager er manden efterfølgende blevet obduceret. Her har det vist sigt, at manden havde større mængder narkotika i mavesækken, som han havde slugt inden eller under flyvningen.

LÆS OGSÅ: Person omkommet på fly mod Grønland

Ud fra undersøgelserne udleder politiet at manden med stor sandsynlighed er afgået ved døden som følge af, at indpakningen af de narkotiske stoffer ikke var tæt, og dermed trængt ind i kroppen.

Det er ikke første gang i år, at en person forsøger at smugle stoffer ved at have dem i kroppen.

LÆS OGSÅ: Mand anholdt i Danmark: Forsøgte at smugle hash i maven

Grønlands Politi har i 2022 foreløbigt registreret 23 anmeldelser, hvor der var mistanke om indsmugling af narkotiske stoffer indvortes, hvilket vil sige, at en person har slugt euforiserende stofferne, og derved smugler dem ind i landet inde i kroppen, oplyser politiet.