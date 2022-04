Mand anholdt i Danmark: Forsøgte at smugle hash i maven

redaktion Torsdag, 07. april 2022 - 09:02

Klokken 07.00 tirsdag blev en 33-årig grønlandsk mand anholdt ved indtjekningsskranken i Københavns Lufthavn.

Toldvæsnet anholdte manden efter et tip, og da de efter en scanning kunne konstatere, at der var små kugler i mavesækken, gik den 33-årige til bekendelse omkring smuglergodset i sin mavesæk, skriver den danske avis, Ekstra Bladet.

Tilbageholdt i tre dage

Onsdag blev tilbageholdt under bevogtning på Hvidovre Hospital efter at have fået afføringsmiddel, mens man ventede på bevismaterialet i form af 47 klumper hash, der hver indeholder tre gram af det euforiserende stof.

- Han forklarede, at han havde slugt kuglerne, som han havde givet 100 kroner per gram for, fordi han ville have dem med hjem til Grønland til eget forbrug, men nægtede at han havde til hensigt at videreoverdrage hashen, fremgår det.



Han blev fængslet i foreløbig tre døgn.