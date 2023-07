World of Greenland: Vi har en bunden aftale med Topas

Jensine Berthelsen Lørdag, 22. juli 2023 - 15:05

I forbindelse med at Air Greenland købte Topas Explorer Group ud af World of Greenland i 2021, indgik parterne en bunden aftale om at World of Greenland skulle benytte sig af Disko Line i forbindelse med ture til Eqi.

Denne aftale udløber efter næste sommer lyder forklaringen fra administrerende direktør i World of Greenland, Peter Bastrup på hvorfor der er øjensynlig samarbejde mellem World of Greenland og Disko Line, der ejes af Topas.

Peter Bastrup forklarer at selskabet bestræber sig på at indgå samarbejde med alle øvrige turoperatører der er i Ilulissat:

- Vi vil meget gerne købe produkter fra alle turoperatører og vi har samarbejdsaftaler med flere af de lokale operatører. Vi har dog en bunden aftale med Topas om brug af skibet Disko Lines skib Najaaraq, når vi skal have transporteret vores gæster og forsyninger til campen ved Eqi.

Ny udbud kommer i god tid

Aftalen med Topas udløber altså efter næste sommer, og Peter Bastrup understreger at den kommer i udbud, hvor alle kan byde ind:

- Men det kræver at man har et større stålskib, fordi det er mere end 12 pax der skal flyttes ad gangen, Vi sætter kontrakten i udbud i god tid så flere kan byde på den. Vi er klar over at der ikke er stål skibe med plads til 50-60 passagerer, men muligvis er de lokale aktører interesseret i at investere i et skib af den størrelse, forklarer Peter Bastrup overfor Sermitsiaq.AG

Isfjordssejlads, hvalsafari andre mindre oplevelsesture

Peter Bastrup understreger at World of Greeland er en turoperatør der driver logdes og skaber unikke produkter der tiltrækker turister til landet.

- I forbindelse med isfjordssejlads, hvalsafari og andre mindre oplevelsesture køber vi udflugter fra de lokale aktører, eller også chartrer vi hele båden og sætter gæster på, og det vil vi meget gerne fortsætte med, og vi vil meget gerne i dialog om hvordan vi sammen kan få det bedst mulige ud af turismen, siger Peter Bastrup.

En god dialog og samarbejde igennem en fælles portal

Nu er planerne for 2024 allerede igangsat også hvad angår lokale bådudflugter. Peter Bastrup forklarer at World of Greenland nu er i gang med at indgå samarbejdsaftaler, dertil understreger han at World og Greenland meget gerne vil blive ved med at arbejde sammen med de lokale aktører:

- Der er opgaver vi selv løser, men der er også opgaver hvor vi genererer turister til andre aktører og i den forbindelse er det vigtigt for os at være i god dialog med alle aktører. Udover det, har vi skabt en online platformen, arcticexcursions.com, hvor vi samler udbuddet af produkter, som lokale aktører tilbyder i hele landet, siger Peter Bastrup og fortsætter:

- Det giver turisterne mulighed for selv at booke bådture, besøge hjem, guidede ture, inden de kommer til landet. Den mulighed har mange lokale aktører taget godt imod og vi tror på, at platformen bliver en succes og hjælp til salg for mindre turoperatører.