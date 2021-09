Air Greenland køber turistselskab ud

Thomas Munk Veirum Fredag, 17. september 2021 - 15:23

Air Greenland kan nu kalde sig eneejer af turudbyderen World of Greenland.

Hidtil har Air Greenland delt ejerskabet med Topas Explorer Group, men fra fredag ejer det selvstyreejede luftfartsselskab hele World of Greenland.

- World of Greenland passer rigtigt godt med de aktiviteter, vi i forvejen satser på i koncernen, så det virkede som en helt naturlig proces at overtage Topas andel, da vi fik muligheden.

- Vi udbyder allerede Igloo lodge, Ilimanaq lodge og Glacier Lodge Eqi som nogle af World of Greenlands kerneprodukter, der skal trække flere turister til landet, og på den lidt længere bane passer det også rigtig godt med det kommende lodge projekt i Kapisillit, siger Jacob Nitter Sørensen, administrerende direktør i Air Greenland, i en meddelelse.

Prisen for de 50 procent af World of Greenland er fortrolig, oplyser Air Greenland til Sermitsiaq.AG.

Væsentlig reduktionaf aktiviteterne

Air Greenland fortæller, at World of Greenland på grund af corona har manglet udenlandske turister, hvilket har påvirket selskabet negativt, og der har derfor været behov for at foretage en væsentlig reduktion af aktiviteten i selskabet.

Hvordan kan det være en god idé for Air Greenland at påtage sig en større ejerandel og dermed større risiko midt i den formentlig største krise nogensinde for turistbranchen?

- Vi mener, at World of Greenland har nogle rigtig gode produkter, som vi tror på.

- Det er rigtigt, at der er en krise, men vi ser dog også rigtig positive takter i forhold til antallet af bookinger hos Grønlands Rejsebureau og det ser mere lyst ud med eksempelvis vaccinationsprogrammet her i Grønland.

- Derudover ser vi ind i en fremtid med nye lufthavne, hvilket giver mulighed for vækst i turismen – forudsat der er attraktive produkter at tilbyde. Derfor mener vi, det er et rigtigt tidspunkt at foretage investeringer i fremtiden, uddyber Jacob Nitter Sørensen i et skriftligt svar overfor Sermitsiaq.AG.