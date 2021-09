AG gør klar: Sætter turbo på turisme-investeringer

Redaktionen Torsdag, 02. september 2021 - 09:40

Over en længere periode har det selvstyreejede flyselskab Air Greenland haft fuld fokus på at investere og udskifte flyflåden, genvinde den vigtige SAR-kontrakt, og ikke mindst tilpasse selskabet under coronapandemien, hvor restriktioner fra den ene dag til den anden påvirkede selskabets drift dramatisk.

Det skriver avisen AG.

Coronapandemien kommer mere og mere under kontrol i takt med vaccinationsudrulningerne rundt om i verden, og nu har ledelsen i Air Greenland fået mere end travlt med at sikre, at Air Greenland og i sidste ende Grønland får fuld valuta af investeringerne i de nye atlantlufthavne i Nuuk og Ilulissat, der efter planen vil stå klar i 2024.

Behov for øget kapacitet

Bestyrelsesformanden Bodil Marie Damgaard fastslår, at Air Greenland allerede spiller en væsentlig rolle inden for turismen i Grønland via Greenland Travel, Hotel Arctic og gennem World of Greenland.

Men ambitionerne er langt større.

- Med de nye lufthavne er der behov for øget kapacitet og flere tilbud, hvis kagen skal gøres større, og hvis vi skal realisere de muligheder, som de nye lufthavne skaber. Den udvikling ønsker Air Greenland koncernen at understøtte og være en del af på en måde, der kommer hele Grønland til gode, oplyser Bodil Marie Damgaard.

