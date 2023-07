Turisme: 17 turoperatører kræver opgør med konkurrenceforvridning

Jensine Berthelsen Fredag, 21. juli 2023 - 17:50

Karl "Aakattak" Sandgreen fra "Ilulissat Water Safari" fortæller at de igennem mange år har forsøgt at komme igennem til Naalakkersuisut, der jo har blåstemplet servicekontrakterne med enkelte operatører der skal betjene de lokale borgere:

- Vi er gang på gang og igennem adskillige år blevet lovet at Naalakkersuisut vil tage sagen op, men der er bare ikke nogen der tager problemet op og for alvor gør noget ved det, påpeger Aakattak Sandgreen overfor Sermitsiaq.AG.

Disko Line har afvist kritikken

Tidligere har Nick Nielsen, der både er turismeaktør og kommunaldirektør i Avannaata Kommunia, kritiseret Disko Line for konkurrenceforvridning.

Direktør hos Disko Line, Noelle Simoud, har i den forbindelse afvist kritikken overfor Sermitsiaq.AG.

- Servicekontrakten og de tilhørende midler er udelukkende til passagerbefordring mellem byer og bygder der er indbefattet af Servicekontrakten. I beregningerne bag servicekontrakten er der kun medtaget omkostninger til drift for den del, der relaterer sig til servicekontrakten, udtalte direktøren.

Problemet er ikke enestående

Karl "Aakattak" Sandgreen nævner sig selv som et eksempel. Han fortæller at der lige nu er et stort krydstogtsskib med tusinde turister i Ilulissat. Men han har kun to ture, imod at han kunne have op til seks ture om dagen med syv passagerer:

- Det er ikke et enestående tilfælde, det er hverdagen for os der er lokale turoperatører. Vi står og kikker på Disko Line der har meget travlt med at tage stort set alle vores potentielle kunder, mens vi står og kikker på, påpeger Aakattaq Sandgreen.

Disko Line får hjælp af Air Greenland

Aakattak Sandgreen siger til Sermitsiaq.AG at to selskaber der begge har fået størsteparten af servicekontrakterne på passagerbefordring ifølge de lokale turoperatørers mening hjælper hinanden med at konkurrere med lokale private operatører, og de lokale operatører mener det er på tide at nogen skrider til handling:

- Befolkningen betaler for at de omtalte selskaber kan få størsteparten af de næsten 200 millioner kroner dyre servicekontrakter. Det er bare ifølge vores mening ikke fair at de får lov til at hjælpe hinanden med at skaffe turistkunder til hinanden, påpeger Aakattak Sandgreen.

Ifølge Aakattaq Sandgreen hjælper Air Greenland Diskoline igennem sit selskab "World of Greenland", som Air Greenland ejer og som er den største aftager af ordrer af oplevelsesture.

På hovedkonto 72.20.05 i finansloven kan det ses at servicekontrakterne for Diskobugten har en samlet værdi på 32,3 millioner kroner.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få kommentar fra Air Greenlands selskab "World of Greenland" om hvordan selskabet forholder sig til kritikken ligesom vi arbejder på at få en kommentar fra Naalakkersuisut om deres holdning til problemet der ser ud til at blusse op igen og igen.