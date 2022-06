Turistoperatør beskylder Disko Line for konkurrenceforvridning

Thomas Munk Veirum Onsdag, 15. juni 2022 - 12:01

Går Naalakkersuisuts støtte til passagerbefordring ud over lokale turistoperatører? Det mener Nick Nielsen, der er driver en mindre turistvirksomhed i Ilulissat og samtidig er kommunaldirektør i Avannaata Kommunia.

Nick Nielsen refererer til en oplevelse, han har haft for nylig, hvor han selv var ude at sejle med turister:

- På vej tilbage mødte jeg én af Disko Lines både, den havde snuden fuld af turister. Det er selvfølgelig godt for selskabet, og på deres vegne kan jeg også kun være glad. Men jeg mener, at konkurrencen sker på ulige betingelser og vilkår.

Direktør afviser

- I sin tid fik Disko Line servicekontrakten til passagerbefordringen, her følger mange midler, så alle bosteder i Disko Bugten kan betjenes. Med de mange midler har virksomheden investeret i store både, så passagerbefordringen kan ske efter formålet. Jeg mener ikke, at Disko Line må konkurrere med de offentlige midler indenfor turisme, da det falder uden for servicekontraktens indhold, skriver Nick Nielsen.

Direktør hos Disko Line, Noelle Simoud, afviser overfor Sermitsiaq.AG kritikken.

- Servicekontrakten og de tilhørende midler er udelukkende til passagerbefordring mellem byer og bygder der er indbefattet af Servicekontrakten. I beregningerne bag servicekontrakten er der kun medtaget omkostninger til drift for den del, der relaterer sig til servicekontrakten, udtaler direktøren i et skriftligt svar.

12 både i Disko Bugt

Ifølge direktøren har Disko Line i dag 12 skibe/både i Disko Bugten, hvoraf cirka 30 procent af disse er dedikeret ruteplanerne i henhold til de fartplaner, der er beskrevet i servicekontrakten for Diskobugten i perioden 15/5-15/11.

Disko Line fik oprindelig tildelt servicekontrakter på passagerbefordring i 2016 i forbindelse med, at Naalakkersuisut ville have et tostrenget trafiksystem med en kombination af transport i luften og til vands i en række serviceområder. Transporten til vands kom til at fylde mere end tidligere.

I slutningen af 2020 blev der indgået nye kontrakter, hvor Disko Line igen blev valgt. Disse kontrakter løber op til 10 år.

Direktør: Allerede mangel på kapacitet

Disko Line tilbyder ifølge direktøren charter- og turistture via selskabet Disko Line Explorer, og direktøren mener, at det er plads til alle turistoperatører i Diskobugten.

- Vi ser allerede her i 2022 en meget stor efterspørgsel og mangel på bådkapacitet. Vi mener der er plads til alle der ønsker at levere et kvalitetsprodukt.

- I øvrigt er Disko Line Explorer blandt de dyreste udbydere på markedet og har ikke et ønske om at udkonkurrere andre aktører. Disko Line håber her efter Corona årene at der opstår et konstruktivt turistmiljø, hvor det er parametre som sikkerhed, kvalitetsoplevelser, iderigdom og samarbejde der samlet løfter turismen i Grønland, udtaler Noelle Simoud.

Nick Nielsen langer også ud efter Naalakkersuisut, som er afsenderen af pengene til Disko Line. Sermitsiaq.AG arbejder på en kommentar til kritikken fra Naalakkersuisut.