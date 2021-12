Disko Line får bygget en hybrid-færge

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 21. december 2021 - 09:04

Mange kender efterhånden de populære hybridbiler, der kan lades op og køre en kortere strækning udelukkende på strøm, før en forbrændingsmotor slår til.

Rederiet Disko Line får nu opskaleret det koncept til brug i en helt ny færge, som rederiet har bestilt, og som forventes leveret i forsommeren 2023.

LÆS OGSÅ: Fejl i servicekontrakten svigter de sydligste bygder

Ifølge bestyrelsesformand i Disko Line, Jørgen Nielsen, bliver batterikapaciteten på færgen sådan, at den kan sejle op til et par timer ved lav kraft på strøm. Det vil sige, at den eksempelvis vil kunne sejle en tur med turister på Isfjorden ved Ilulissat udelukkende på strøm.

I forbindelse med rutesejlads vil teknologien betyde, at færgen kan sejle ind og ud af havnen på strøm, inden en dieselmotor slår til.

Den grønne teknologi gør færgen væsentligt dyrere at bygge, siger bestyrelsesformanden, der dog ikke ønsker at oplyse prisen på færgen.

Om hydridfærgen Længden bliver 38m

Service fart 17 knob

Plads til 113 passagerer i sæder fordelt i to saloner

Færgen er designet i samarbejde mellem Disko Line, Assens Skibsværft og flere danske skibsingeniører. Kilde: Disko Line

Ifølge formanden har Disko Line valgt den mere miljøvenlige løsning som en investering i fremtiden:

- Det er for at fremtidssikre den. Grønland har jo netop tilsluttet sig Paris-aftalen, og vi bakker op om den udvikling ved at tage den store ekstra omkostning, siger Jørgen Nielsen.

Forventes at øge regularitet

Det er planen, at færgen med den grønne teknologi skal sejle i Sydgrønland om vinteren og i Diskobugten om sommeren.

Disko Line har servicekontrakt på rutesejlads i Sydgrønland, og rederiet håber, at den større færge vil kunne øge regulariteten på vintersejladsen:

- Der er et stort behov om vinteren i syd, hvor der ofte er meget is og urolige vindforhold. Komforten bliver bedre, og irregularitet mindskes, fordi et større skib kan sejle i dårligere vejr, siger Jørgen Nielsen.

Om sommeren vil rederiet fortsat sejle i syd med targaer, som sejler med omkring 30 knob, hvorimod den nye færge sejler med 17 knob.