Servicekontrakter i Kujalleq: Naalakkersuisoq for infrastruktur vil i dialog

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 28. januar 2022 - 17:45

Flere dagsforsinkelser og sejlture med høje bølger og is – det er hvad der kan opleves, hvis man tager afsted til og fra Sydgrønland om vinteren. Borgmester Stine Egede har skrevet et læserbrev til Naalakkersuisut om trafikforholdende i Kujalleq, hvor hun blandt andet opfordrer Naalakkersuisut til at løse forholdende.

Naalakkersuisoq for infrastruktur lover nu at komme i dialog med alle parter omkring servicekontrakterne for at forbedre trafikken i Sydgrønland.

- Det er vinter og vejret er derefter og med de virkninger vi alle sammen kender alt for godt. Vejret kan vi naturligvis ikke gøre noget ved. Naalakkersuisut er dog klar over problemerne som blandt andet utilstrækkelige landgangsforhold medfører og vil meget gerne i dialog med alle parter, snarest muligt for at drøfte løsningsforslag, siger Naalakkersuisoq for infrastruktur blandt andet i en pressemeddelelse.

Hun oplyser, at hun allerede har indledt en drøftelse med Disko Line, om hvordan der kan laves bedre oplysning til de rejsende om sikkerhedsregler og passagerernes rettigheder.

Forhåbningsfuld for den kommende lufthavn

Trafikken i Sydgrønland kan ikke løses med det samme. Der er en underskrevet servicekontrakt, som skal opfyldes af både Selvstyret og operatørerne. Mariane Paviasen ser frem til implementering af de forbedringer, som Disko Line har fremlagt før jul og hun har store forventninger til den kommende lufthavn i Qaqortoq.

- Jeg er dog fortrøstningsfuld om at det kommende skib, samt den nye lufthavn i Qaqortoq vil forbedre vilkårene betragteligt på sigt. Vi må dog allerede nu gøre os de nødvendige overvejelser i forhold til trafikstrukturen når den nye lufthavn tages i brug. Til det arbejde vil kommunens lokale kendskab være af stor betydning, afslutter Mariane Paviasen (IA).