WHO roser sundhedspersonalet

Kassaaluk Kristensen Mandag, 26. juni 2023 - 16:20

Det grønlandske sundhedsvæsen er udfordret af personalemangel.

Til trods for vanskelige arbejdsvilkår og personalemangel yder sundhedspersonalet en stor indsats. Det bliver sundhedspersonalet rost for af Verdenssundhedsorganisationen WHO og modtager en WHO Regional Director for Europe’s Award. Prisen er en anerkendelse af personalets store bidrag til at skabe sundhed og trivsel hos befolkningen.

WHO's regionale direktør, Dr. Hans Kluge er imponeret over det grønlandske sundhedspersonales indsats efter at have besøgt Grønland i foråret 2023.

Set med egne øjne

Dr. Hans Kluge har med egne øjne set hvordan arbejdsvilkårene er i mindre bosteder, da han besøgte sundhedsklinikken i Atammik i foråret 2023. Her udtalte han, at forholdene er mere vanskelige end andre steder i verden.

WHO’s regionale direktør, Dr. Hans Kluge begrunder overrækkelsen med, at sundhedspersonalet i Grønland har ydet en stor indsats under Covid-19-pandemien, arbejdet med hepatitis B, brugen af telemedicin og sundhedsforskningsmiljøet i Grønland.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

- Jeg er meget glad for at kunne overbringe nyheden om WHO-prisen til sundhedspersonalet. Prisen er en velfortjent anerkendelse af personalet på sundhedsområdet, som hver dag yder et stort og vigtigt arbejde, siger Naalakkersuisoq for sundhed Mimi Karlsen (IA) og fortsætter:

Fokus på oprindelige folks sundhed

- Samtidig synes jeg, at det er positivt, at WHO har fokus på Grønland og oprindelige folks sundhed helt generelt med den nye resolution, siger hun Karlsen i en pressemeddelelse.

Prisen er endnu ikke overrakt, men planlægningen for overrækkelsen er i gang.

Departementet for sundhed oplyser samtidig, at Naalakkersuisut og WHO’s regionale kontor for Europa undersøger muligheden for at udbygge samarbejdet.

- Det er forventningen, at et styrket samarbejde blandt andet kan omfatte bekæmpelse af tuberkolose, seksuelt overførte infektioner og mental sundhed, lyder det.

En nyere notat fra landslægeembedet viser, at hver fjerde borger i Grønland har latent tuberkolose. Det vil sige, at godt 25 procent er smittet, men er ikke syge af det.