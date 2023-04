WHO-direktør under besøg i Grønland: Forholdene er hårdere her

Merete Lindstrøm Mandag, 03. april 2023 - 11:42

Det er første gang i historien at en topleder fra WGO er i Grønland med politisk statement for øje. At Grønland ikke er selvstændigt medlem af WHO men kun i kraft af Rigsfællesskabet, har absolut ingen betydning, slår han fast.

- Hvis det havde været et problem havde jeg jo ikke været her. Mit mål er sundhed til alle. Etnicitet og religion er ikke vigtig i det spørgsmål.

Direktøren for Sundhedsstyrelsen i Danmark, Søren Brostrøm, som også er i bestyrelsen for WHO globalt, var med på turen.

Efter tre af besøgets fire dage, er direktøren allerede imponeret over sundhedspersonalets indsats.

- Forholdende her er så meget hårdere end andre steder, påpeger Dr. Kluge overfor Sermitsiaq.AG.

Besøg i Atammik imponerede

Dr. Kluge har mødt flere medlemmer af naalakkersuisut, landslæge Henrik Hansen, sundhedsledelsen, været på besøg på universitetet og Steno diabetescenter og en tur i Atammik for at blive klogere på sundhedstilbud i en bygd, hvor han stiftede bekendtskab med telemedicin i Grønland.

- Jeg mødte bygdens sundhedsassistent, som er trænet i forebyggelse og behandling ved hjælp af telemedicin og bare et stetoskop ved hånden. Jeg var virkelig imponeret over, hvordan det virker, for der er jo ikke andre muligheder.

Atammik ligger to timers sejlads fra Nuuk og har under 200 indbyggere. Der kan ikke lande helikopter eller fly i bygden.

- Naasunnguaq (sundhedsassistenten, red.) var fantastisk. Hun implementerer jo alle WHO´s anbefalinger om sundhedspleje men også forebyggelse, når borgerne har tid til det. Hun taler for eksempel om ulemperne ved overvægt og hun interagerer med bygdens børn, som hun har fået til at blive trykke ved sundhedsklinikken ved at taget sin hvide kittel af, fordi børnene synes den var uhyggelig.

- Nogle gange kræver det bare at bringe et smil til befolkningen, tilføjer direktøren.

Stor indsats mod corona

Direktøren understreger, at det ikke altid er sidste nye skrig indenfor teknologi eller millioner af kroner, der skal til for at løse problemerne.

Men som han siger ”det ville være godt med lidt flere penge”

- Så hermed sendes en opfordring til de grønlandske politikere om, at sundhed skal øverst på agendaen, siger Dr. Kluge.

Ud over begejstringen for Ataamik, så er der tre emner, som Dr. Kluge mener er vigtige at nævne efter sit besøg. Hepatitis B, Covid-19 og telemedicin.

Han påpeger i den forbindelse, tendensen i Grønland er, at hepatitis B er næsten væk hos grønlandske børn blandt andet på grund af en stor vaccinationsindsats.

- Jeg synes også, det er vigtigt at nævne indsatsen mod Covid-19. Grønland har klaret sig rigtigt fint ved at indføre seriøse foranstaltninger tidligt i forløbet. Grønland er en lille population og det kunne være gået rigtigt galt under pandemien. Hvis du ser på andre lande - også rige lande - så blev sundhedsvæsenet kørt fuldstændigt over flere steder. Det skete ikke i Grønland og det er værd at hylde den indsats.