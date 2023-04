WHO laver samarbejde om oprindelige folks sundhed

Merete Lindstrøm Tirsdag, 04. april 2023 - 08:52

Efter et besøg i Grønland fortæller direktøren for WHO Europa Dr. Hans Kluge til Sermitsiaq.AG, at WHO er klar til at indgå et helt nyt samarbejde for at fremme sundhed bland oprindelige befolkninger.

Under sit besøg har direktøren holdt møder med sundhedsledelse, landlægen, naalakkersuisut og været på besøg på Ilimarfik, Steno Diabetes center i Nuuk samt Ilulissat og bygden Atammik.

Alt sammen med det formål at øge WHO’s kendskab til sundhedsområdet, sundhedstilstanden samt de særlige grønlandske forhold.

Kender godt bagsiden

Direktøren var under sit besøg imponeret over sundhedspersonalet og de mange indsatser, der er sat i søen for at fremme befolkningens sundhed. Men han erkender, at der også er udfordringer.

- Vi skal ikke lukke øjnene for de åbenlyse udfordringer, der er både her i landet og mange andre steder omkring mental sundhed og selvmord. Vi skal også have med i overvejelserne, hvordan kultur og opførsel adskiller sig fra Europa og endda varierer meget internt i Grønland. Folk der mister deres kulturelle tilhørsforhold er også en faktor.

På besøget ved Ilisimatusarfik blev WHO-direktøren præsenteret for undersøgelser om beskyttende faktorer mod netop sådanne problemer.

- Et stærkt bånd med familie og i lokalsamfundet er vigtigt. For eksempel hvis der er nogen, der dør, så kan man sørge sammen eller hvis der fødes et barn i lokalsamfundet, så glædes man sammen, den slags betyder utrolig meget, understreger direktøren.

Mennesket - dyr - miljø

Og netop den type udfordringer kan man dele viden om med andre områder af verden der kæmper med det samme, slår han fast.

Det nye samarbejde på tværs af kontinenter søger at etablere en mere kollaborativ tilgang til at styrke den globale sundhed og at gøre op med ulighed i adgangen til sundhed.

Et af de prioriterede områder bliver at fremme oprindelige befolkningers sundhed gennem samfundsengageret og opsøgende forskning og med strategier for at imødegå den uforholdsmæssige byrde af Covid-19, andre sygdomme og risikofaktorer som små oprindelige samfund oplever.

WHO arbejder med en One Health-tilgang, hvor sundhed ses i et samlet perspektiv med fokus på mennesker, dyr og miljø.