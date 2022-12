Vivian Motzfeldt om ny Pituffik-kontrakt: Vigtigt selskabet lever op til kravene

Thomas Munk Veirum Lørdag, 17. december 2022 - 12:34

Efter årelange forhandlinger er en ny servicekontrakt på Pituffik faldet på plads. I 2014 vakte det kraftige protester fra Grønland, da Exelis Services blev tildelt kontrakten, fordi selskabet var 100 procent ejet af amerikanske Vectrus.

Det store spørgsmål er nu, om man i Naalakkersuisut er tilfredse med den nye tildeling af servicekontrakten til selskabet Inuksuk, der er ejet af Permagreen Grønland og netop Vectrus. Denne gang ejer Vectrus dog kun 49 procent af selskabet.

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S), siger, at Naalakkersuisut er tilfreds med udfaldet:

- Sagen har været længe undervejs, og nu har man endelig truffet en beslutning. Og det er en beslutning, som er glædelig set fra vores side, netop på grund af at 51 procent af Inuksuk er ejet af et grønlandsk selskab - Permagreen Grønland, siger Vivian Motzfeldt (S) til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

Samarbejde med USA kan blive endnu dybere

- Resultatet sender også et signal om, at et tæt og respektfuldt samarbejde mellem USA, Danmark og Grønland kan skabe et resultat, vi alle kan være tilfredse med. Det er vi glade for. Nu kan de seneste to års samarbejde mellem USA og Grønland bliver endnu dybere.

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender understreger, at det er vigtigt, at den nye konstellation med Permagreen og Vectrus lever op til de krav, som blev aftalt mellem USA, Grønland og Danmark tilbage i 2020:

- Det vil sige, at virksomheden, der udfører opgaven på Pituffik, skal være fuldt skattepligtig i Grønland.

- Det kan godt være, at det for andre lande ikke er så mange penge, det drejer sig om, men det er det for os, siger Vivian Motzfeldt og tilføjer:

Motzfeldt: Lever op til kravene

- Det er ligeledes vigtigt, at virksomheden Inuksuk har kontor her i Grønland. På den måde synes jeg, at de krav, som er stillet op, har man levet op til. Og det viser, at det er et godt samarbejde, vi har.

Ifølge Vivian Motzfeldt er det også vigtigt, at virksomheden ansætter praktikanter, lærlinge og voksenlærlinge:

- Vi ønsker selvfølgelig også, at der kommer fokus på at få grønlandske ansatte. Det er jo lang tid kontrakten løber. Så får både Grønland og virksomheden får noget ud af den her aftale, siger Vivian Motzfeldt.

Den nye servicekontrakt løber over 12 år og har en værdi af op mod 27,8 milliarder kroner. Arbejdet, der skal udføres, er drift og vedligehold af militærbasen Thule Air Base - Pituffik.