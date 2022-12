Pituffik-kontrakt på op mod 28 mia. kr. gives til nyt selskab

Thomas Munk Veirum Lørdag, 17. december 2022 - 08:12

Efter et langvarigt forløb er der nu indgået en ny kontrakt om udførelse af en lang række opgave på den amerikanske militærbase Pituffik. Kontrakten omtales normalt som servicekontrakten, og den har været særdeles omstridt, siden amerikanske Vectrus løb med den tilbage i 2014.

Grønland og Danmark har siden kæmpet for at få den tilbage til et decideret grønlandsk selskab, da man mente, at kontrakten var givet til Vectrus Services i strid med intentionerne i aftaler mellem Kongeriget og USA.

USA's ambassade meddeler lørdag morgen, at det amerikanske luftvåben har tildelt selskabet Inuksuk A/S kontrakten.

Delt ejerskab

Selskabet er et joint venture-selskab ejet af majoritetspartner Permagreen Grønland A/S med 51% og minoritetspartner Vectrus Services Greenland APS med 49%.

Ambassaden oplyser, at den nye vedligeholdelseskontrakt blev tildelt i overensstemmelse med 'relevante aftaler og arrangementer mellem USA og det danske kongerige'.

Her referes der formentlig til den aftale, som Danmark, USA og Grønland lavede i oktober 2020 om rammerne for tildelingen af den nye servicekontrakt.

Udviklede sig til årelang strid

Kontrakten dækker over en 12-årig periode, og den har et maksimalt loft på 3,95 milliarder dollars til at levere drifts- og vedligeholdelsestjenester til basen.

Disse opgaver omfatter kontrakten Inuksuk skal stå for flyvepladsoperationer, ingeniørprojekter, miljøstyring, fødevareservice, sundhedstjenester, forsynings- og brændstoflogistik, ikke-sikker kommunikation, havn, transport, midlertidig indkvartering, vedligeholdelse af køretøjer og samfunds- og rekreationstjenester. Kilde: USA's ambassade

Det svarer til 27,8 milliarder kroner.

Det seneste udbud på servicekontrakten fandt sted tilbage i 2013, og det udviklede sig til en årelang diplomatisk krise mellem Grønland, Danmark og USA, fordi netop amerikansk ejede Vectrus løb med kontrakten. Grønland var imod, at kontrakten gik til Vectrus, fordi det gik ud over Selvstyrets økonomiske udbytte af den amerikanske militære tilstedeværelse her i landet.

Fortsat på delvist amerikanske hænder

Og Vectrus fortsætter altså med at spille en rolle i forhold til kontrakten. Det fremgår således af cvr-registret, at Vectrus Services Greenland er ejet af amerikanske Vectrus Inc.

Vectrus leverer lignende ydelser på amerikanske militærbaser andre steder i verden.

Permagreen Grønland er ejet af det danske entreprenørfirma Per Aarsleff, der har aktiemajoriteten. Jeppe Bloch Steffensen og Jesper Johannes Petersen, begge Nuuk, ejer også hver en del af Permagreen Grønland.

Inuksuk A/S forventes ifølge ambassaden at påbegynde de indledende tjenesteydelser ifølge kontrakten i begyndelsen af ​​2023, med fuld overtagelse af drifts- og vedligeholdelsestjenester den 1. oktober 2023.